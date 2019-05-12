Футбол

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Эвертоном» и стал четвертым в АПЛProstoProSport 11:54

Тоттенхэм — Эвертон
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Эрик Дайер
3′
Деле Алли
Виктор Ваньяма
46′
65′
Идрисса Гуйе
Андре Гомеш
65′
Бернард Анисио
Адемола Лукман
69′
Тео Уолкотт
71′
Морган Шнайдерлин
72′
Дженк Тосун
Кристиан Эриксен
75′
Фернандо Льоренте
Винсент Янссен
77′
Эрик Ламела
Оливер Скипп
77′
90′
Люка Динь
Кристиан Эриксен принес «Тоттенхэму» ничью на 75-й минуте. «Шпоры» набрали 71 очко и закончили сезон на четвертом месте. «Эвертон» стал восьмым с 54 очками.
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