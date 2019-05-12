Футбол
«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Эвертоном» и стал четвертым в АПЛProstoProSport 11:54
Эрик Дайер
|3′
Деле Алли
Виктор Ваньяма
|46′
|65′
Идрисса Гуйе
Андре Гомеш
|65′
Бернард Анисио
Адемола Лукман
|69′
Тео Уолкотт
|71′
Морган Шнайдерлин
|72′
Дженк Тосун
Кристиан Эриксен
|75′
Фернандо Льоренте
Винсент Янссен
|77′
Эрик Ламела
Оливер Скипп
|77′
|90′
Люка Динь
|55%
|Владение мячом
|45%
|83%
|Процент точных передач
|81%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|3
|Удары в створ ворот
|9
|7
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|1
|7
|Угловые
|4
|9
|Отборы
|11
|10
|Фолы
|13
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Льорис
16
Уокер-Питерс
15
Дайер
4
Алдервейрелд
33
Дэвис
12
Ваньяма
17
Сиссоко
52
Скипп
23
Эриксен
27
Моура
9
Янссен
1
Пикфорд
5
Зума
4
Кин
13
Мина
11
Уолкотт
18
Шнейдерлин
8
Гомеш
12
Динь
10
Сигурдссон
14
Тосун
31
Лукман
Эвертон
Расстановка 3‑4‑3
Кристиан Эриксен принес «Тоттенхэму» ничью на 75-й минуте. «Шпоры» набрали 71 очко и закончили сезон на четвертом месте. «Эвертон» стал восьмым с 54 очками.
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