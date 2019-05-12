«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Эвертоном» и стал четвертым в АПЛProstoProSport 11:54

Кристиан Эриксен принес «Тоттенхэму» ничью на 75-й минуте. «Шпоры» набрали 71 очко и закончили сезон на четвертом месте. «Эвертон» стал восьмым с 54 очками.

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Эвертоном» и стал четвертым в АПЛ

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