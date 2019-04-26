Футбол
«Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионовRT на русском 05:27
Во вторник, 30 апреля, в Лондоне состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом». Английской команде придётся играть без двух главных звёзд — Гарри Кейна и Сон Хын Мина.
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Энергетика
«Газпром» допустил задержку в строительстве «Северного потока-2»
Заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности российского "Газпрома" Дмитрий Хандога заявил, что трубопровод "Северный поток – 2" может быть построен позже намеченного срока.
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Название горы Манарага произошло от ненецкого языка и переводится как «медвежья лапа».
Обновлено вчера в 09:39
Авто
Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания
Всего перед премьерой, запланированной на этот год, модель пройдет 45 тыс. индивидуальных испытаний, в том числе в Кении.
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Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Османа Хасбулатова.
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Королева Елизавета вручила Кейт Миддлтон высшую награду Британская королева вновь высказала свое особое отношения к герцогине Кембриджской.
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Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
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Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что министра социальной политики Андрея Реву следует немедленно отправить в отставку из-за его высказываний о жителях юго-востока Украины.
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Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
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Происшествия
В МВД прокомментировали сообщения об афере с автостраховками в Москве
"Информация, опубликованная в некоторых источниках, о задержании около 40 сотрудников полиции и прокуратуры не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:04
Наука
Число подростковых самоубийств в США выросло на 29% сразу после релиза сериала «13 причин почему»
Сразу после выхода сериала Netflix «13 причин почему», повествующего о девушке, покончившей с собой, в США резко возросло количество самоубийств среди подростков.
Обновлено в 04:33
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Обновлено вчера в 14:56
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
Пожар произошел на Ровенской АЭС на Украине
Отмечается, что радиационный фон в районе станции остается в норме Пожар из-за повреждения трансформатора произошел в понедельник вечером на Ровенской АЭС на Украине, передает Интерфакс.
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Актер Крис Пратт опубликовал в Instagram видео, которое записал во время съемок блокбастера «Мстители: Финал».
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Технологии
Group-IB проверит результаты голосования шоу «Голос. Дети»
Другой задачей Group-IB станет анализ данных по звонкам и СМС с целью выявления аномалий, использования ботов и других технологий для накрутки голосов.
Обновлено вчера в 03:13
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Лавров проведет рабочую встречу с главой МИД Кабо-Верде
Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел и диаспор, министром обороны республики Кабо-Верде Луишем Филипе Таварешем 30 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Общество
Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя
Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
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Происшествия
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Суд приговорил жительницу поселка Дальнее Константиново Нижегородской области к полотура годам лишения свободы условно за то, что она во время массажа сломала позвоночник младенцу.
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Политика
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Обновлено в 05:35
Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
Обновлено вчера в 19:47
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Обновлено вчера в 08:50
Здоровье
В Австралии детеныша коалы подсадили в сумку суррогатной матери
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