«Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионовRT на русском 05:27

Во вторник, 30 апреля, в Лондоне состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом». Английской команде придётся играть без двух главных звёзд — Гарри Кейна и Сон Хын Мина.

«Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионов

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