Футбол

«Тоттенхэм» совершил первый за 517 дней трансферГазета.Ru 07:28

Молодой хавбек стал первым трансфером "Тоттенхэма" за 517 дней.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Тоттенхэм» объявил о переходе полузащитника «Лидса» (фото)

Советский спорт06:36

«Тоттенхэм» объявил о первом трансфере за 517 дней

Sport24.ru05:16

«Тоттенхэм» объявил о первом трансфере за 517 дней

Матч ТВ05:46

«Тоттенхэм» подписал первого игрока за полтора года и сразу же сдал его в аренду

Чемпионат05:53

«Тоттенхэм» совершил первую покупку за полтора года

Спорт-Экспресс06:26

«Тоттенхэм» подписал 18-летнего форварда

Soccer.ru05:14

«Тоттенхэм» купил 18-летнего вингера «Лидса» Кларка и отдал его обратно в аренду. Это первый трансфер с января 2018-го

Sports.ru05:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:15, Вашингтон
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Политика

Зеленского назвали очередным Наполеоном

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "очередным Наполеоном".
Обновлено в 16:44
Армия и оружие

Минобороны опровергло взрыв газа на российском подводном аппарате

Министерство обороны опровергло информацию о взрыве газа на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России.
Обновлено в 15:26
Происшествия

Российский триатлонист скончался на соревнованиях в Финляндии

Обновлено в 11:08
Кино

Марк Хэмилл рассказал о девятом эпизоде «Звездных войн»

Обновлено в 09:29
Футбол

«Оренбург» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матче

В составе российской команды голами отметились Даниэл Мишкич (42-я минута) и Рикарду Алвеш (50).
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Общество

Осенняя погода ожидается в Москве на выходных

Осенняя погода с затяжными дождями и похолоданием ожидается в Москве на предстоящих выходных, 6-7 июля, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено в 16:25
Происшествия

В Москве на Ленинском проспекте двоих мужчин ранили ножом

Два человека госпитализированы в результате конфликта на Ленинском проспекте в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 15:22
Происшествия

Четверо пропавших без вести при паводке в Иркутской области выжили

«По последним данным, в результате дождевого паводка в Иркутской области из 17 пропавших без вести четыре человека найдены живыми», — сообщили в МЧС.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Российский полковник полиции сбежала в Грузию

Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес

54-летняя Моника Беллуччи рассталась с 36-летним возлюбленным

О новом романе 54-летней Моники Беллуччи стало известно в конце прошлого года.
Обновлено в 17:07
Происшествия

Тело футболистки сборной Швейцарии Исмаили найдено на дне озера Комо

Обновлено в 15:00
Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
Обновлено в 11:23
Спорт

WADA сочла «подозрительными» допинг-пробы 298 спортсменов РФ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало пресс-релиз, в котором сообщается о проверке допинг-проб российских спортсменов.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие

Проход кораблей НАТО в Черное море попал на видео

Проход кораблей НАТО через пролив Босфор, направляющихся в Черное море, сняли на видео.
Обновлено в 17:08
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Футбол

«Зенит» отозвал Полоза со сборов «Ростова»

Согласно информации «Ростова», Полоз был отозван по распоряжению петербургского футбольного клуба «Зенит», которому ранее принадлежал полузащитник.
Обновлено в 12:52
Футбол

Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»

Обновлено в 08:50
Спорт

Баскетболистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Обновлено в 16:15
Политика

Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники

Обновлено в 08:40
Интернет

Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0

На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
Обновлено в 14:16
Политика

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Происшествия

В Кузбассе опекуны насмерть забили двух приемных детей

В Кемеровской области вынесен обвинительный приговор 43-летнему мужчине и его 42-летней супруге, которые признаны виновными в истязании несовершеннолетних, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть двух подростков, незаконном лишении свободы несовершеннолетних, а также и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Обновлено в 10:53
Космос

Российская компания может разместить космическую рекламу в 2023 году

Российская компания Avant Space собирается в 2023 г. запустить на орбиту группу микроспутников на ионных двигателях для рекламы логотипов в космосе, пишет ТАСС со ссылкой на информбюро НТИ (Национальная технологическая инициатива).
Обновлено в 11:17
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Транспорт

В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний

"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Игры

В сеть утекли изображения новой консоли Nintendo Mini Switch 2

Обновлено в 13:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное