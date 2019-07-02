Футбол
«Тоттенхэм» совершил первый за 517 дней трансферГазета.Ru 07:28
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:15, Вашингтон
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Политика
Зеленского назвали очередным Наполеоном
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "очередным Наполеоном".
Обновлено в 16:44
Армия и оружие
Минобороны опровергло взрыв газа на российском подводном аппарате
Министерство обороны опровергло информацию о взрыве газа на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России.
Обновлено в 15:26
Кино
Марк Хэмилл рассказал о девятом эпизоде «Звездных войн»
Обновлено в 09:29
Футбол
«Оренбург» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матче
В составе российской команды голами отметились Даниэл Мишкич (42-я минута) и Рикарду Алвеш (50).
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Общество
Осенняя погода ожидается в Москве на выходных
Осенняя погода с затяжными дождями и похолоданием ожидается в Москве на предстоящих выходных, 6-7 июля, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено в 16:25
Происшествия
В Москве на Ленинском проспекте двоих мужчин ранили ножом
Два человека госпитализированы в результате конфликта на Ленинском проспекте в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Четверо пропавших без вести при паводке в Иркутской области выжили
«По последним данным, в результате дождевого паводка в Иркутской области из 17 пропавших без вести четыре человека найдены живыми», — сообщили в МЧС.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Российский полковник полиции сбежала в Грузию
Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
54-летняя Моника Беллуччи рассталась с 36-летним возлюбленным
О новом романе 54-летней Моники Беллуччи стало известно в конце прошлого года.
Обновлено в 17:07
Происшествия
На Украине во время тренировочного полета разбился самолет
Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
Обновлено в 11:23
Спорт
WADA сочла «подозрительными» допинг-пробы 298 спортсменов РФ
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало пресс-релиз, в котором сообщается о проверке допинг-проб российских спортсменов.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Проход кораблей НАТО в Черное море попал на видео
Проход кораблей НАТО через пролив Босфор, направляющихся в Черное море, сняли на видео.
Обновлено в 17:08
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Футбол
«Зенит» отозвал Полоза со сборов «Ростова»
Согласно информации «Ростова», Полоз был отозван по распоряжению петербургского футбольного клуба «Зенит», которому ранее принадлежал полузащитник.
Обновлено в 12:52
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Обновлено в 08:50
Политика
Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
Обновлено в 08:40
Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
Обновлено в 14:16
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Происшествия
В Кузбассе опекуны насмерть забили двух приемных детей
В Кемеровской области вынесен обвинительный приговор 43-летнему мужчине и его 42-летней супруге, которые признаны виновными в истязании несовершеннолетних, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть двух подростков, незаконном лишении свободы несовершеннолетних, а также и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Обновлено в 10:53
Космос
Российская компания может разместить космическую рекламу в 2023 году
Российская компания Avant Space собирается в 2023 г. запустить на орбиту группу микроспутников на ионных двигателях для рекламы логотипов в космосе, пишет ТАСС со ссылкой на информбюро НТИ (Национальная технологическая инициатива).
Обновлено в 11:17
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Транспорт
В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний
"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Игры
В сеть утекли изображения новой консоли Nintendo Mini Switch 2
Обновлено в 13:04