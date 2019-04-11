Футбол
У Кейна повреждена боковая связка голеностопа, у Алли перелом рукиСоветский спорт 15:30
Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, у форварда серьезное повреждение боковой связки левого голеностопа. Медицинский штаб команды продолжат изучать травму Кейна, сроки восстановления не уточняются. Отмечается, что в том же матче перелом левой руки получил полузащитник клуба Деле Алли.
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Ранее издание The National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
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По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
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