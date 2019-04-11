У Кейна повреждена боковая связка голеностопа, у Алли перелом рукиСоветский спорт 15:30

Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, у форварда серьезное повреждение боковой связки левого голеностопа. Медицинский штаб команды продолжат изучать травму Кейна, сроки восстановления не уточняются. Отмечается, что в том же матче перелом левой руки получил полузащитник клуба Деле Алли.

У Кейна повреждена боковая связка голеностопа, у Алли перелом руки

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