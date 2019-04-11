Футбол
«Тоттенхэм» сообщил о характере травм Кейна и АллиRT на русском вчера в 17:24
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» сообщил о характере травм нападающего Харри Кейна и полузащитника Деле Алли. По результатам медобследования, которые приводит пресс-служба клуба, Кейн получил серьёзную травму боковой связки левой лодыжки.
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Кейн получил серьёзную травму боковой связки левой лодыжки, Алли — перелом руки
Чемпионатвчера в 15:59
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В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.
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АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
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По информации радиостанции, человек в маске нанёс прохожему несовместимые с жизнью ранения и скрылся с места преступления, бросив нож и сумку.
Обновлено вчера в 14:52
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Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Хиллари Клинтон заявила, что Ассанж должен ответить за содеянное
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в четверг в Великобритании, должен ответить за содеянное.
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Ранее сообщалось, что в здании была объявлена срочная эвакуация из-за сообщения о минировании.
Обновлено вчера в 07:07
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в Лондоне, не получит особой поддержки от родной Австралии.
Обновлено в 00:33
Экономика
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Ранее в январе Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту ВВП РФ до 1,6% в 2019 году и до 1,7% в 2020 году.
Обновлено вчера в 10:35
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В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
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Фракция Коммунистической партии России (КПРФ) внесла в Государственную думу законопроект о введении штрафов для госслужащих за оскорбление достоинства граждан, а также социальных и профессиональных групп, сообщает 11 апреля издание «Коммерсантъ».
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Ответная игра состоится 18 апреля.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.
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Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
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