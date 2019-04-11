Футбол

«Тоттенхэм» сообщил о характере травм Кейна и АллиRT на русском вчера в 17:24

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» сообщил о характере травм нападающего Харри Кейна и полузащитника Деле Алли. По результатам медобследования, которые приводит пресс-служба клуба, Кейн получил серьёзную травму боковой связки левой лодыжки.
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Кейн получил серьёзную травму боковой связки левой лодыжки, Алли — перелом руки

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Кейн получил травму боковой связки голеностопа в матче ЛЧ с «Ман Сити»

Sports.ruвчера в 14:54

У Кейна травма боковых связок голеностопа, у Алли перелом руки

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Советский спортвчера в 15:30

У Кейна – серьезное повреждение боковой связки голеностопа

Спорт-Экспрессвчера в 14:25

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Кейн повредил боковую связку голеностопа, у Алли — перелом руки

Матч ТВвчера в 15:39
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Политика

Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.
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Собаки напали на ребенка в Благовещенске, мальчик в больнице с многочисленными рваными ранами.
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Алсу вышла в свет в образе мумии

Певица Алсу порадовала поклонников новой фотографией, на которой она запечатлена в дизайнерском платье необычного кроя.
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Политика

В США призвали к пересмотру политики в отношении России

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено вчера в 19:35
Хоккей

Гол Овечкина вывел «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" победили "Каролину Харрикейнз" в первом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ.
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Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
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Авто

Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana

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Авто

Медведев утвердил новые правила тюнинга автомобилей в России

«Медведев подписал документ, согласно которому утверждены правила внесения изменения в конструкцию автомобилей», — уточняет Nation News.
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Политика

Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре

Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:41
Футбол

Никола Влашич: «По игре ЦСКА никому не уступает в чемпионате России»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что его команда никому не уступает по игре среди соперников по чемпионату России.
Обновлено вчера в 20:40
Экономика

«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону

В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.
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Политика

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Обновлено вчера в 18:09
Авто

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АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:56
Общество

Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе

Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

В центре Варшавы неизвестный в маске убил прохожего ножом

По информации радиостанции, человек в маске нанёс прохожему несовместимые с жизнью ранения и скрылся с места преступления, бросив нож и сумку.
Обновлено вчера в 14:52
Космос

Первый частный луноход потерпел крушение при посадке

Обновлено вчера в 17:07
Политика

Хиллари Клинтон заявила, что Ассанж должен ответить за содеянное

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в четверг в Великобритании, должен ответить за содеянное.
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Общество

Сахалинцев ждут тёплые выходные

Грядущие выходные обещают быть тёплыми для большинства жителей Сахалинской области. В субботу, 13 апреля, ожидается погода без осадков.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие

Первый польский космонавт назвал российские самолеты «гениальными»

Обновлено в 00:14
Происшествия

Мамаева и Кокорина эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва

Ранее сообщалось, что в здании была объявлена срочная эвакуация из-за сообщения о минировании.
Обновлено вчера в 07:07
Политика

Родина отказала Ассанжу в особой помощи

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в Лондоне, не получит особой поддержки от родной Австралии.
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Экономика

МВФ оценил макроэкономическую ситуацию в России как «здоровую»

Ранее в январе Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту ВВП РФ до 1,6% в 2019 году и до 1,7% в 2020 году.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

В Тульской области уволят учительницу, ударившую ученика линейкой

Обновлено вчера в 12:35
Общество

Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено вчера в 10:20
Политика

КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление граждан

Фракция Коммунистической партии России (КПРФ) внесла в Государственную думу законопроект о введении штрафов для госслужащих за оскорбление достоинства граждан, а также социальных и профессиональных групп, сообщает 11 апреля издание «Коммерсантъ».
Обновлено 10 апреля в 20:47
Армия и оружие

На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив

В декабре 2018 года власти Украины объявили о подготовке похода военных кораблей через Керченский пролив в Черное море.
Обновлено вчера в 16:53
Футбол

Марселино: «Нету блестяще сыграл в матче с „Вильярреалом“»

Ответная игра состоится 18 апреля.
Обновлено вчера в 19:22
Политика

Кадыров призвал простить Чечне долги за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.
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Политика

Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся

Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
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