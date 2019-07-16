Футбол

«Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по трансферу БэйлаЕвро-футбол.ру 01:23

Атакующий полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл может вернуться в лондонский "Тоттенхэм", за который выступал с 2007 по 2013 год.
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СМИ: «Тоттенхэм» намерен вернуть Бэйла

Матч ТВ02:57

«Тоттенхэм» предлагает 60 млн евро за Бэйла

Sport.ru02:28

СМИ: «Тоттенхэм» готов вернуть Бейла из «Реала» за 50-60 миллионов евро

РИА Новостивчера в 18:37

«Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по Бэйлу

Спорт-Экспрессвчера в 19:16

«Тоттенхэм» хочет вернуть Бэйла

Газета.Ruвчера в 18:47

«Тоттенхэм» готов вернуть Бэйла за 60 млн евро

Советский спортвчера в 18:46

«Тоттенхэм» предложил «Реалу» € 60 млн за возвращение Бэйла

Чемпионат01:50
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Политика

Ассанжа обвинили во вмешательстве в выборы США из посольства Эквадора

Как сообщает CNN со ссылкой на данные из отчетов испанской частной охранной компании Undercover Global, осуществлявшей слежку за основателем WikiLeaks в посольстве Эквадора, Джулиан Ассанж якобы руководил публикациями компромата, оказавшего влияние на президентские выборы в США в 2016 году.
Обновлено вчера в 18:57
Политика

Украина продлила запрет на российские товары

Украинский кабмин продлил запрет на ввоз в страну товаров из России до 31 декабря 2020 года.
Обновлено вчера в 14:52
Наука

Ученые узнали, как в недрах Земли появился «подземный океан»

Обновлено вчера в 12:03
Политика

На Украине вступил в силу закон о государственном языке

На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено вчера в 13:34
Баскетбол

«Мемфис» победил «Миннесоту» в финале Летней лиги НБА

Награда самому ценному игроку финала Летней лиги вручается с 2013 года, а всего турнира – с 2006 года.
Обновлено в 01:09
Недвижимость

В Москве зафиксировано прекращение роста количества ипотечных сделок

В Москве в июне 2019 года официально зарегистрировано 6 745 ипотечных договоров, что на 1% выше, чем в мае, когда было заключено 6 679 сделок жилищного кредитования.
Обновлено в 02:52
Экономика

VEON создала новое подразделение - Ventures

VEON Ltd. назначил Сержи Эрреро главным операционным директором нового дивизиона VEON Ventures, договор вступит в силу с сентября 2019 года.
Обновлено в 02:23
Интернет

Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) подвели итоги очередного исследования антивирусов для операционных систем Mac и Windows, оценив их способность противостоять вредоносным программам, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов.
Обновлено в 01:00
Технологии

Пассажиры «Ситимобила» смогут купить у таксистов газировку и чипсы

Проект позволит «Ситимобилу» расширить сервис и увеличить лояльность клиентов, а водителям дополнительно заработать, рассуждает представитель «Ситимобила».
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

В Ярославле «инкассатор» увез на велосипеде пять миллионов рублей

Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
Обновлено в 02:17
Экономика

В России рекордно упали цены на сахар

Оптовые цены на сахар в России в июне 2019 года упали на 27,5 процента по сравнению с ноябрем прошлого года.
Обновлено в 01:41
Финансы

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа

В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия

Во время купания на реке Лене погибли семь человек, в том числе дети

Обновлено вчера в 14:08
Политика

Турция отреагировала на санкции ЕС

В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Музыка

В Красноярске пройдет огненный концерт

Огненный концерт пройдет в Красноярске в пятый раз.
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России

Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Авто

Ford заменит Mondeo новым общемировым кроссом

В первую очередь, нужно выпустить среднеразмерный паркетник, который с 2021 года призван прийти на замену одновременно трех моделей – S-Max, Mondeo и Galaxy.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

В центре Петербурга пьяный водитель перевернулся на каршеринге

Авария произошла в ночь с 15 на 16 июля В центре Санкт-Петербурга пьяный водитель перевернулся на каршеринговом автомобиле, сообщили в Госавтоинспекции.
Обновлено в 01:18
Политика

Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму из-за превышения доли брака в подписных листах.
Обновлено вчера в 13:09
Кино

Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч

На роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде утверждена британская актриса Лашана Линч. Об этом пишет Daily Mail 14 июля.
Обновлено вчера в 01:25
Культура

Дапкунайте рассказала о роли технологий в театре

Обновлено вчера в 19:55
Гаджеты

В Сеть выложили архив рекламы Apple за полвека

Обновлено вчера в 11:33
Политика

Экс-министр: украинские власти считают жителей страны «дебилами»

"Дебилами" считают население страны власти Украины, и это может плохо кончиться.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие

Столтенберг поклялся ответить России на выход из ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответить российской стороне, если та выйдет вслед за США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие

Минобороны обозначило обязанности Евкурова на посту замминистра

На сайте Министерства обороны Российской Федерации появился раздел, посвящённый назначенному на должность заместителя министра экс-главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову.
Обновлено вчера в 18:37
Экономика

РЖД увеличили инвестпрограмму на 2019 г до исторического рекорда

РЖД увеличили инвестпрограмму на 2019 год на 9,6% по сравнению с запланированным ранее объемом — до рекордных по историческим меркам 747,5 миллиарда рублей, следует из слов первого заместителя гендиректора компании Анатолия Краснощека.
Обновлено вчера в 12:16
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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