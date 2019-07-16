Футбол
«Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по трансферу БэйлаЕвро-футбол.ру 01:23
Атакующий полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл может вернуться в лондонский "Тоттенхэм", за который выступал с 2007 по 2013 год.
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Ассанжа обвинили во вмешательстве в выборы США из посольства Эквадора
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