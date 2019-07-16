Футбол
Агент Бэйла опроверг переход игрока в «Тоттенхэм»Soccer.ru 06:20
Агент полузащитника "Реала" Гарета Бэйла опроверг слухи, что хавбек может перейти в "Тоттенхэм".
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 10:38, Вашингтон
Политика
Президент Молдавии приедет в Россию для обсуждения скидки на газ
Президент Молдавии Игорь Додон 17 июля приедет с рабочим визитом в Россию, чтобы обсудить с властями страны и руководством «Газпрома» возможность получения скидки на газ.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов
Обновлено в 08:38
Происшествия
У болельщиков «Ювентуса» изъяли целый арсенал оружия
Итальянские полицейские провели рейд в рамках расследования деятельности фанатских группировок туринского ФК «Ювентус» и обнаружили баннеры с неофашистской символикой, а также различное оружие.
Обновлено в 05:35
Политика
СБУ не нашла ни одной попытки вмешательства в выборы со стороны России
Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что ведомство не нашло ни одной попытки вмешательства в парламентские выборы со стороны РФ.
Обновлено в 09:52
Общество
Москвичей ждет резкое ухудшение погоды
Жителей столицы ожидает резкое ухудшение погоды. С 16 по 18 июля действует "желтый" уровень погодной опасности.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Обновлено в 09:47
Политика
Бывший глава МИД Турции назвал причину покупки российских С-400
Анкара приобрела российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, поскольку они превосходят американские аналоги, предлагаемые Вашингтоном.
Обновлено в 10:22
Театры
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Гаджеты
У NVIDIA пока нет планов по выпуску GeForce RTX 2080 Ti SUPER
Представитель сайта TweakTown в ходе презентации линейки GeForce RTX SUPER спросил у вице-президента NVIDIA Джеффа Фишера, стоит ли ждать появления модели Ti SUPER.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов
В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов на сегодняшний день.
Обновлено вчера в 12:16
Общество
Госдума одобрила проект закона о возвращении курилок в аэропорты
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.
Обновлено в 08:12
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Политика
Министр экологии Франции ушел в отставку
Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи, который несколько дней назад оказался в центре скандала из-за шикарных обедов за государственный счет, заявил, что подал премьер-министру страны Эдуару Филиппу прошение об отставке.
Обновлено в 09:08
Политика
Украина анонсировала обмен пленными с Россией
По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
Обновлено в 07:06
Политика
Суд Амстердама отложил решение по «Скифскому золоту»
Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по вопросам "скифского золота" и отложил вынесение решения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:51
Политика
Меркель сидя прослушала гимн Молдавии на встрече в Берлине
Обновлено в 09:01
Футбол
«Локомотив» интересуется экс-хавбеком «Суонси» Фером
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Минобороны приравняет использование смартфона к дедовщине
В действующей редакции перечня грубые проступки — нарушение уставных правил (дедовщина), самовольное оставление воинской части, уклонение от исполнения обязанностей военной службы, нарушение правил обращения с оружием и т.д.
Обновлено в 09:14
Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
В результате ДТП в Самарской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате аварии большегруза и легковушки в Самарской области.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
В США нашли уязвимости в российских системах С-400
Аналитическая компания Startfor из США сообщает, что обнаружила уязвимые места в российских зенитных системах С-400.
Обновлено вчера в 22:49
Космос
Кеннеди предлагал СССР совместную высадку на Луну
Обновлено в 06:05
Происшествия
Самолет упал на жилой дом в Чечне
Легкомоторный самолет упал на частный жилом дом в станице Новощедринская в Чечне, сообщает ТАСС. Инцидент произошел примерно в 8 утра.
Обновлено в 01:49