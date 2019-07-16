Футбол

Агент Бэйла опроверг переход игрока в «Тоттенхэм»Soccer.ru 06:20

Агент полузащитника "Реала" Гарета Бэйла опроверг слухи, что хавбек может перейти в "Тоттенхэм".
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Подробнее о событии

«Реал» продаст Бэйла за сумму свыше 80 миллионов евро

Матч ТВ09:37

«Реал» готов продать Бейла как минимум за €80 млн

РИА Новости08:59

Агент Бэйла - про предложение «Тоттенхэма»: «Я не комментирую чушь»

Спорт-Экспресс08:44

Агент Бэйла: «Предложение „Тоттенхэма“? Я не комментирую чушь»

Sport.ru10:13

Агент Бэйла: предложение «Тоттенхэма»? Я не комментирую чушь

Чемпионат08:35

Агент Бэйла – о возвращении в «Тоттенхэм»: Я не комментирую чепуху

Советский спорт07:46

«Тоттенхэм» хочет вернуть Бэйла

Газета.Ruвчера в 18:47
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Политика

Президент Молдавии приедет в Россию для обсуждения скидки на газ

Президент Молдавии Игорь Додон 17 июля приедет с рабочим визитом в Россию, чтобы обсудить с властями страны и руководством «Газпрома» возможность получения скидки на газ.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов

Обновлено в 08:38
Происшествия

У болельщиков «Ювентуса» изъяли целый арсенал оружия

Итальянские полицейские провели рейд в рамках расследования деятельности фанатских группировок туринского ФК «Ювентус» и обнаружили баннеры с неофашистской символикой, а также различное оружие.
Обновлено в 05:35
Политика

СБУ не нашла ни одной попытки вмешательства в выборы со стороны России

Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что ведомство не нашло ни одной попытки вмешательства в парламентские выборы со стороны РФ.
Обновлено в 09:52
Общество

Москвичей ждет резкое ухудшение погоды

Жителей столицы ожидает резкое ухудшение погоды. С 16 по 18 июля действует "желтый" уровень погодной опасности.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Пожар на Балтийском судостроительном заводе в Петербурге ликвидирован

Обновлено в 09:43
Экономика

Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Шойгу представил своего нового заместителя Юнус-Бека Евкурова

Обновлено в 04:40
Политика

Бывший глава МИД Турции назвал причину покупки российских С-400

Анкара приобрела российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, поскольку они превосходят американские аналоги, предлагаемые Вашингтоном.
Обновлено в 10:22
Театры

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Гаджеты

У NVIDIA пока нет планов по выпуску GeForce RTX 2080 Ti SUPER

Представитель сайта TweakTown в ходе презентации линейки GeForce RTX SUPER спросил у вице-президента NVIDIA Джеффа Фишера, стоит ли ждать появления модели Ti SUPER.
Обновлено в 07:48
Общество

В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой

Обновлено в 08:50
Армия и оружие

В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов

В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов на сегодняшний день.
Обновлено вчера в 12:16
Общество

Госдума одобрила проект закона о возвращении курилок в аэропорты

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.
Обновлено в 08:12
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Политика

Министр экологии Франции ушел в отставку

Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи, который несколько дней назад оказался в центре скандала из-за шикарных обедов за государственный счет, заявил, что подал премьер-министру страны Эдуару Филиппу прошение об отставке.
Обновлено в 09:08
Политика

Украина анонсировала обмен пленными с Россией

По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
Обновлено в 07:06
Политика

Суд Амстердама отложил решение по «Скифскому золоту»

Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по вопросам "скифского золота" и отложил вынесение решения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:51
Политика

Меркель сидя прослушала гимн Молдавии на встрече в Берлине

Обновлено в 09:01
Футбол

«Локомотив» интересуется экс-хавбеком «Суонси» Фером

Обновлено в 10:08
Армия и оружие

Минобороны приравняет использование смартфона к дедовщине

В действующей редакции перечня грубые проступки — нарушение уставных правил (дедовщина), самовольное оставление воинской части, уклонение от исполнения обязанностей военной службы, нарушение правил обращения с оружием и т.д.
Обновлено в 09:14
Политика

Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

В результате ДТП в Самарской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате аварии большегруза и легковушки в Самарской области.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса арестовали на два месяца

Обновлено в 10:11
Армия и оружие

В США нашли уязвимости в российских системах С-400

Аналитическая компания Startfor из США сообщает, что обнаружила уязвимые места в российских зенитных системах С-400.
Обновлено вчера в 22:49
Космос

Кеннеди предлагал СССР совместную высадку на Луну

Обновлено в 06:05
Происшествия

Самолет упал на жилой дом в Чечне

Легкомоторный самолет упал на частный жилом дом в станице Новощедринская в Чечне, сообщает ТАСС. Инцидент произошел примерно в 8 утра.
Обновлено в 01:49
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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