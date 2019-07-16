Атакующий полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл может вернуться в лондонский "Тоттенхэм", за который выступал с 2007 по 2013 год.

Общество Москву на 36 часов накроют ливни Отмечается, что со второй половины 16 июля около 18.00 начнутся июльские дожди. Уточняется, что проливные дожди продлятся 36 часов.

Политика В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.

Политика Совбез ООН обсудит вопрос нарушения Украиной Минских соглашений Совет безопасности ООН обсудит, нарушает ли украинский закон о языке Минские соглашения.

Футбол «Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.

Шоу-бизнес Какая диета помогла Пелагее вернуть форму после родов Интересно, что с течением времени певица достаточно сильно менялась, и в последние годы мы уже видим перед собой не «барышню-крестьянку» с округлыми формами, а настоящую роковую красотку, утонченную и изысканную.

Общество В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой На сайте ведомства уточняется, что перебои в работе государственной информационной системы Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния вызваны «проведением ФНС России технических работ».

Происшествия В центре Москвы загорелась гостиница "Здание гостиницы загорелось на Мукомольном проезде, 4А, строение 1. В настоящее время из здания эвакуировано около 70 человек", - сказал собеседник агентства, не уточнив площадь возгорания.

Политика Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

Космос Роскосмос усомнился в безопасности кораблей Crew Dragon и Starliner У Роскосмоса есть сомнения по поводу безопасности полетов на американских аппаратах Starliner и Crew Dragon, об этом заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Здоровье Ульяновские власти отказались выписывать лекарство онкобольной девушке Власти Ульяновской области предложили страдающей онкологическим заболеванием 29-летней жительнице региона Рамиле Волгиной три раза в неделю ездить 30 км за дорогостоящим препаратом «Кризотиниб».

Кино Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.

Происшествия На Украине найден мертвым кандидат в депутаты Рады от оппозиции "Сегодня около 19:30 в городе Первомайск в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины", - сказано в сообщении без уточнения фамилии погибшего.

Политика Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Политика Лавров не ожидает «потепления» в отношениях России и США Как сообщают "Аргументы и факты", министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя перспективы развития российско-американских отношений, заявил, что их улучшения в ближайшее время ожидать не стоит.

Политика Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.

Культура Скончался известный южноафриканский певец Джонни Клегг Во вторник в возрасте 66 лет скончался известный южноафриканский певец и автор песен британского происхождения Джонни Клегг.

Авто АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta с вариатором В июне в СМИ появилась информация о том, что вслед за LADA XRay и Vesta вариатором оснастят и следующее поколение LADA Granta.

Происшествия В Челябинской области сын депутата насмерть сбил двух пешеходов Накануне, 15 июля, около 17:00 в Кунашакском районе Челябинской области сын местного депутата выехал на обочину дороги и сбил там двух пешеходов.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Кино Ди Каприо «допросили» о напрасной гибели Джека в «Титанике» Актеры Брэд Питт и Марго Робби устроили шуточный допрос своему коллеге по голливудскому цеху Леонардо Ди Каприо, у которого они попытались выяснить, не напрасно ли погиб его герой Джек в фильме «Титаник».

Экономика Греф опроверг сообщения о разрыве партнерства Сбербанка с «Яндексом» Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф опроверг информацию о разрыве партнерства Сбербанка с "Яндексом" .

Кино Фонд Абрамовича поддержит экранизацию романа «Общага-на-Крови» Буквально вчера стало известно, что окончены съемки экранизации романа Алексея Иванова "Общага-на-Крови".