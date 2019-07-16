Футбол
«Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по трансферу БэйлаЕвро-футбол.ру 01:23
Атакующий полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл может вернуться в лондонский "Тоттенхэм", за который выступал с 2007 по 2013 год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:16, Вашингтон
Общество
Москву на 36 часов накроют ливни
Отмечается, что со второй половины 16 июля около 18.00 начнутся июльские дожди. Уточняется, что проливные дожди продлятся 36 часов.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве
Обновлено вчера в 16:50
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Политика
Совбез ООН обсудит вопрос нарушения Украиной Минских соглашений
Совет безопасности ООН обсудит, нарушает ли украинский закон о языке Минские соглашения.
Обновлено вчера в 23:08
Футбол
«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
Какая диета помогла Пелагее вернуть форму после родов
Интересно, что с течением времени певица достаточно сильно менялась, и в последние годы мы уже видим перед собой не «барышню-крестьянку» с округлыми формами, а настоящую роковую красотку, утонченную и изысканную.
Обновлено 14 июля в 01:03
Общество
В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой
На сайте ведомства уточняется, что перебои в работе государственной информационной системы Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния вызваны «проведением ФНС России технических работ».
Обновлено в 08:50
Происшествия
В центре Москвы загорелась гостиница
"Здание гостиницы загорелось на Мукомольном проезде, 4А, строение 1. В настоящее время из здания эвакуировано около 70 человек", - сказал собеседник агентства, не уточнив площадь возгорания.
Обновлено в 16:32
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Космос
Роскосмос усомнился в безопасности кораблей Crew Dragon и Starliner
У Роскосмоса есть сомнения по поводу безопасности полетов на американских аппаратах Starliner и Crew Dragon, об этом заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Обновлено в 12:13
Здоровье
Ульяновские власти отказались выписывать лекарство онкобольной девушке
Власти Ульяновской области предложили страдающей онкологическим заболеванием 29-летней жительнице региона Рамиле Волгиной три раза в неделю ездить 30 км за дорогостоящим препаратом «Кризотиниб».
Обновлено в 15:25
Кино
Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве
Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.
Обновлено в 16:28
Происшествия
На Украине найден мертвым кандидат в депутаты Рады от оппозиции
"Сегодня около 19:30 в городе Первомайск в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины", - сказано в сообщении без уточнения фамилии погибшего.
Обновлено в 15:17
Политика
Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер
Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 16:54
Политика
Лавров не ожидает «потепления» в отношениях России и США
Как сообщают "Аргументы и факты", министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя перспективы развития российско-американских отношений, заявил, что их улучшения в ближайшее время ожидать не стоит.
Обновлено в 17:43
Финансы
Россия продолжает продавать госдолг США, снизила вложения в него до $12 млрд – минфин США
Россия в мае снизила вложения в государственные ценные бумаги США почти на 760 миллионов долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве
Обновлено в 11:11
Авто
Найдена Tesla Model S с пробегом почти миллион километров
Обновлено в 06:18
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Культура
Скончался известный южноафриканский певец Джонни Клегг
Во вторник в возрасте 66 лет скончался известный южноафриканский певец и автор песен британского происхождения Джонни Клегг.
Обновлено в 14:51
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:29
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta с вариатором
В июне в СМИ появилась информация о том, что вслед за LADA XRay и Vesta вариатором оснастят и следующее поколение LADA Granta.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Челябинской области сын депутата насмерть сбил двух пешеходов
Накануне, 15 июля, около 17:00 в Кунашакском районе Челябинской области сын местного депутата выехал на обочину дороги и сбил там двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:53
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Кино
Ди Каприо «допросили» о напрасной гибели Джека в «Титанике»
Актеры Брэд Питт и Марго Робби устроили шуточный допрос своему коллеге по голливудскому цеху Леонардо Ди Каприо, у которого они попытались выяснить, не напрасно ли погиб его герой Джек в фильме «Титаник».
Обновлено в 14:42
Экономика
Греф опроверг сообщения о разрыве партнерства Сбербанка с «Яндексом»
Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф опроверг информацию о разрыве партнерства Сбербанка с "Яндексом" .
Обновлено в 06:51
Кино
Фонд Абрамовича поддержит экранизацию романа «Общага-на-Крови»
Буквально вчера стало известно, что окончены съемки экранизации романа Алексея Иванова "Общага-на-Крови".
Обновлено в 05:23
Футбол
Василий Конов: «Спартак» ведет с ПСВ переговоры по Перейро
Московский «Спартак» находится в продвинутой стадии переговоров по приобретению уругвайского полузащитника голландского ПСВ Гастона Перейро, сообщил журналист Василий Конов.
Обновлено в 13:13