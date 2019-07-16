Футбол

«Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по БэйлуСпорт-Экспресс 19:16

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Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может перейти в "Тоттенхэм". Английский клуб предложил за форварда 60 миллионов евро, сообщает Marca. Лондонцы готовы на оплату только половины зарплаты 29-летнего игрока, на 8,5 миллионов.
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«Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по Бэйлу

Спорт-Экспресс19:16

СМИ: «Тоттенхэм» готов вернуть Бейла из «Реала» за 50-60 миллионов евро

РИА Новости18:37

«Тоттенхэм» готов вернуть Бэйла за 60 млн евро

Советский спорт18:46

«Тоттенхэм» хочет вернуть Бэйла

Газета.Ru18:47
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