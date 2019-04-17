Футбол

Мертезакер назвал финалистов Лиги чемпионовSoccer.ru вчера в 12:16

Манчестер Сити — Тоттенхэм
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Этихад»
Бывший защитник «Арсенала» Пер Мертезакер считает, что в финале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Барселона». Я думаю, что «Манчестер Сити» пройдет «Тоттенхэм».
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