Футбол
Мертезакер назвал финалистов Лиги чемпионовSoccer.ru вчера в 12:16
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Этихад»
Бывший защитник «Арсенала» Пер Мертезакер считает, что в финале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Барселона». Я думаю, что «Манчестер Сити» пройдет «Тоттенхэм».
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«Тоттенхэм» пройдет «Ман Сити» даже без сломавшегося Кейна. Прогнозы на Лигу чемпионов
Sport24.ruвчера в 19:30
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