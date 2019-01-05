Футбол
«Тоттенхэм» разгромил «Транмир Роверс» в Кубке Англии
«Тоттенхэм» разгромил «Транмир Роверс» в Кубке АнглииМатч ТВ16:34
«Тоттенхэм» в гостях провел матч с клубом «Транмир Роверс» в рамках 1/32 финала Кубка Англии.
Матч ТВ16:34
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 21:22, Ашберн
Футбол
Марадона госпитализирован из-за кровотечения в желудке
Главный тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос», чемпион мира 1968 года Диего Марадона был госпитализирован в Буэнос-Айресе из-за обнаруженного во время обследования кровотечения в желудке, сообщает агентство Telam.
Обновлено в 17:53
Футбол
«Эспаньол» прервал серию поражений, обыграв «Леганес»
Обновлено в 17:31
Футбол
«Борнмут» арендует Клайна у «Ливерпуля»
Обновлено в 08:16
Футбол
Бэйл получил 22 травмы за время выступления в «Реале»
Вингер «Реала» Гарет Бэйл получил травму в перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (2:2). Валлиец не смог вернуться на поле после перерыва, вместо него в игру вошел полузащитник Иско.
Обновлено в 07:24
Футбол
«Рубин» на первом сборе сыграет с «Вииторулом» и «Дьошдьором»
«Рубин» назвал соперников по контрольным матчам на первом сборе. Сбор продлится с 4 по 17 января. В Турции казанцы проведут две игры.
Обновлено в 13:45
Футбол
Защитник «Тулузы» Тодибо согласовал контракт с «Барселоной»
Контракт Тодибо с «Тулузой» истекает летом 2019 года, поэтому в «Барселону» защитник перейдет на правах свободного агента.
Обновлено в 08:46
Футбол
Экс-защитник «Реала» Пепе может перейти в «Порту»
Пепе уже выступал за «Порту» в период с 2004 по 2007 год.
Обновлено в 14:36
Футбол
«Милан» объявил о переходе Пакеты
Обновлено в 13:15
Футбол
Московский «Спартак» подписал двух игроков «Чертаново»
Воспитанники футбольной школы "Чертаново" Наиль Умяров и Максим Глушенков стали игроками московского "Спартака", сообщается на странице футбольной школы "Чертаново" "ВКонтакте".
Обновлено в 13:35
Футбол
Тьерри Анри: «„Монако“ вышло из отпуска раньше остальных команд»
Наше внимание теперь сосредоточено на предстоящем матче кубка против "Кане Руссийон" и "Ренна", а затем нас ждет выездная встреча с "Марселем" в лиге, – приводит слова Анри Твиттер "Монако".
Обновлено в 09:15
Футбол
«Тулуза» подписала защитника сборной Японии
"Тулуза" объявила о трансфере защитника сборной Японии Гена Седзи. 26-летний японец был куплен у "Касимы Антлерс" за 3 миллиона евро.
Обновлено в 20:40
Футбол
Бендтнер отделался домашним арестом за нападение на таксиста
Домашний арест является альтернативной мерой наказания. Напомним, в ночь с 8 на 9 октября Бендтнер напал на таксиста и сломал ему челюсть.
Обновлено в 13:44
Футбол
Защитник «Алавеса» заинтересовал «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар»
По данным Sport.es, в их числе оказались московские "Спартак" и "Локомотив", а также "Краснодар".
Обновлено в 06:28
Футбол
Главный тренер «Бенфики» Витория отправлен в отставку
«Бенфика» на своём официальном сайте объявила об отставке Руя Витории с поста главного тренера команды.
Обновлено в 03:59
Футбол
Два испанских клуба претендуют на Алексиса Санчеса из «МЮ»
Как утверждает El Gol Digital, 30-летним чилийцем интересуются два испанских клуба — «Валенсия» и «Атлетико».
Обновлено в 14:18