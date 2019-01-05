Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Транмир Роверс» в Кубке Англии
Матч ТВ
16:34

«Тоттенхэм» в гостях провел матч с клубом «Транмир Роверс» в рамках 1/32 финала Кубка Англии.
Матч ТВ16:34

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«Тоттенхэм» забил 7 голов команде из 4-го дивизиона в матче Кубка Англии

Sport24.ru17:05

Хет-трик Льоренте помог «Тоттенхэму» разгромить «Транмир Роверс» в Кубке Англии

Советский спорт16:48

«Тоттенхэм» разгромил «Транмир Роверс» в 1/32 финала Кубка Англии

РИА Новости16:41

«Тоттенхэм» забил 7 мячей в ворота «Транмер Роверс» в 1/32 финала Кубка Англии

Спорт-Экспресс16:40

Хет-трик Льоренте и дубль Орье помогли «Тоттенхэму» разгромить «Транмир Роверс»

Чемпионат16:34

«Тоттенхэм» разгромил «Транмир Роверс» в Кубке Англии

Матч ТВ16:34

Кейн забил 9 голов в 8 последних матчах Кубка Англии. 8 из них – клубам из низших лиг

Sports.ru19:49
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 21:22, Ашберн
Футбол

Марадона госпитализирован из-за кровотечения в желудке

Главный тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос», чемпион мира 1968 года Диего Марадона был госпитализирован в Буэнос-Айресе из-за обнаруженного во время обследования кровотечения в желудке, сообщает агентство Telam.
Обновлено в 17:53
Футбол

«Эспаньол» прервал серию поражений, обыграв «Леганес»

Обновлено в 17:31
Футбол

«Борнмут» арендует Клайна у «Ливерпуля»

Обновлено в 08:16
Футбол

Бэйл получил 22 травмы за время выступления в «Реале»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл получил травму в перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (2:2). Валлиец не смог вернуться на поле после перерыва, вместо него в игру вошел полузащитник Иско.
Обновлено в 07:24
Футбол

«Рубин» на первом сборе сыграет с «Вииторулом» и «Дьошдьором»

«Рубин» назвал соперников по контрольным матчам на первом сборе. Сбор продлится с 4 по 17 января. В Турции казанцы проведут две игры.
Обновлено в 13:45
Футбол

Защитник «Тулузы» Тодибо согласовал контракт с «Барселоной»

Контракт Тодибо с «Тулузой» истекает летом 2019 года, поэтому в «Барселону» защитник перейдет на правах свободного агента.
Обновлено в 08:46
Футбол

Экс-защитник «Реала» Пепе может перейти в «Порту»

Пепе уже выступал за «Порту» в период с 2004 по 2007 год.
Обновлено в 14:36
Футбол

«Милан» объявил о переходе Пакеты

Обновлено в 13:15
Футбол

Московский «Спартак» подписал двух игроков «Чертаново»

Воспитанники футбольной школы "Чертаново" Наиль Умяров и Максим Глушенков стали игроками московского "Спартака", сообщается на странице футбольной школы "Чертаново" "ВКонтакте".
Обновлено в 13:35
Футбол

Тьерри Анри: «„Монако“ вышло из отпуска раньше остальных команд»

Наше внимание теперь сосредоточено на предстоящем матче кубка против "Кане Руссийон" и "Ренна", а затем нас ждет выездная встреча с "Марселем" в лиге, – приводит слова Анри Твиттер "Монако".
Обновлено в 09:15
Футбол

«Тулуза» подписала защитника сборной Японии

"Тулуза" объявила о трансфере защитника сборной Японии Гена Седзи. 26-летний японец был куплен у "Касимы Антлерс" за 3 миллиона евро.
Обновлено в 20:40
Футбол

Бендтнер отделался домашним арестом за нападение на таксиста

Домашний арест является альтернативной мерой наказания. Напомним, в ночь с 8 на 9 октября Бендтнер напал на таксиста и сломал ему челюсть.
Обновлено в 13:44
Футбол

Защитник «Алавеса» заинтересовал «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар»

По данным Sport.es, в их числе оказались московские "Спартак" и "Локомотив", а также "Краснодар".
Обновлено в 06:28
Футбол

Главный тренер «Бенфики» Витория отправлен в отставку

«Бенфика» на своём официальном сайте объявила об отставке Руя Витории с поста главного тренера команды.
Обновлено в 03:59
Футбол

Два испанских клуба претендуют на Алексиса Санчеса из «МЮ»

Как утверждает El Gol Digital, 30-летним чилийцем интересуются два испанских клуба — «Валенсия» и «Атлетико».
Обновлено в 14:18
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