Футбол
«Тоттенхэм» в гостях провел матч с клубом «Транмир Роверс» в рамках 1/32 финала Кубка Англии.
Матч ТВвчера в 16:34
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Хет-трик Льоренте помог «Тоттенхэму» разгромить «Транмир Роверс» в Кубке Англии
Советский спортвчера в 16:48
«Тоттенхэм» забил 7 мячей в ворота «Транмер Роверс» в 1/32 финала Кубка Англии
Спорт-Экспрессвчера в 16:40
Хет-трик Льоренте и дубль Орье помогли «Тоттенхэму» разгромить «Транмир Роверс»
Чемпионатвчера в 16:34
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Футбол
Марадона госпитализирован из-за кровотечения в желудке
Обновлено вчера в 17:53
Футбол
Гвардьола получил предупреждение за матч с «Ливерпулем»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола получил предупреждение от футбольной ассоциации Англии за поведение в матче 21-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (2:1). 47-летний специалист наказан за то, что демонстративно бросил шарф на землю и накричал на резервного арбитра.
Обновлено вчера в 23:18
Футбол
Денис Суарес может перейти из «Барселоны» в «Арсенал»
Обновлено в 01:12
Футбол
Годин дал согласие на переход в «Интер»
Как сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио, 32-летний уругваец дал согласие на переход в стан нерадзурри.
Обновлено вчера в 17:21
Футбол
«Эспаньол» прервал серию поражений, обыграв «Леганес»
Обновлено вчера в 17:31
Футбол
Бэйл получил 22 травмы за время выступления в «Реале»
Вингер «Реала» Гарет Бэйл получил травму в перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (2:2). Валлиец не смог вернуться на поле после перерыва, вместо него в игру вошел полузащитник Иско.
Обновлено вчера в 07:24
Футбол
Журналист: «„Барселона“ согласовала условия личного контракта с Рабьо»
Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Барселоне" удалось договориться с полузащитником ПСЖ Адриеном Рабьо по условиям личного контракта.
Обновлено вчера в 12:35
Футбол
Московский «Спартак» подписал двух игроков «Чертаново»
Воспитанники футбольной школы "Чертаново" Наиль Умяров и Максим Глушенков стали игроками московского "Спартака", сообщается на странице футбольной школы "Чертаново" "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 13:35
Футбол
Соланке перешел из «Ливерпуля» в «Борнмут»
Обновлено вчера в 11:11
Футбол
«Рубин» на первом сборе сыграет с «Вииторулом» и «Дьошдьором»
«Рубин» назвал соперников по контрольным матчам на первом сборе. Сбор продлится с 4 по 17 января. В Турции казанцы проведут две игры.
Обновлено вчера в 13:45
Футбол
Риисе стал спортивным директором мальтийского клуба
Бывший защитник «Ливерпуля» Йон-Арне Риисе стал спортивным директором мальтийского футбольного клуба «Биркиркара».
Обновлено вчера в 15:23
Футбол
Два испанских клуба претендуют на Алексиса Санчеса из «МЮ»
Как утверждает El Gol Digital, 30-летним чилийцем интересуются два испанских клуба — «Валенсия» и «Атлетико».
Обновлено вчера в 14:18
Футбол
Бендтнер отделался домашним арестом за нападение на таксиста
Домашний арест является альтернативной мерой наказания. Напомним, в ночь с 8 на 9 октября Бендтнер напал на таксиста и сломал ему челюсть.
Обновлено вчера в 13:44
Футбол
ЦСКА опубликовал «секретное» видео с Леонидом Слуцким
В первом опубликованном видео в роли повара появился бывший главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.
Обновлено вчера в 09:02
Футбол
Глава МВД Италии раскритиковал решение провести Суперкубок в Саудовской Аравии
Министр внутренних дел Италии и заместитель председателя Совета министров страны Маттео Сальвини считает неуместным проведение матча за Суперкубок Италии в Саудовской Аравии.
Обновлено вчера в 15:46