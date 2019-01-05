«Тоттенхэм» стартовал в Кубке Англии с разгромной победы над «Транмер Роверс», который представляет Вторую лигу — четвертый по силе английский дивизион.

«Тоттенхэм» поиздевался над соперником в Кубке Англии

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