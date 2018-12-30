Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Кардифф» и поднялся на второе место АПЛ
Vprognoze.ru
01:37

Кардифф Сити — Тоттенхэм
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Кардифф Сити»
3′
Харри Кейн
12′
Кристиан Эриксен
26′
Сон Хын Мин
Джос Мерфи
Дэвид Хойлетт
46′
Сулейман Бамба
53′
Виктор Камараса
Джо Роллс
59′
Бобби Рид
Натаниэль Мендес-Лэйнг
72′
76′
Сон Хын Мин
Оливер Скипп
86′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
На 26-й минуте Сон Хын Мин забил третий гол, поставив окончательную точку в матче. Таким образом, «Тоттенхэм» поднялся на второе место турнирного зачета АПЛ, набрав 48 очков.
Vprognoze.ru01:37

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