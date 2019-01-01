Футбол
«Тоттенхэм» одержал крупную победу над «Кардиффом»
«Тоттенхэм» одержал крупную победу над «Кардиффом»REGNUM14:22
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кардифф Сити»
|3′
Харри Кейн
|12′
Кристиан Эриксен
|26′
Сон Хын Мин
Джос Мерфи
Дэвид Хойлетт
|46′
Сулейман Бамба
|53′
Виктор Камараса
Джо Роллс
|59′
Бобби Рид
Натаниэль Мендес-Лэйнг
|72′
|76′
Сон Хын Мин
Оливер Скипп
|86′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
|26%
|Владение мячом
|74%
|74%
|Процент точных передач
|91%
|2
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|3
|6
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|3
|9
|Отборы
|3
|6
|Фолы
|6
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Кардифф Сити
Расстановка 4‑5‑1
1
Этеридж
5
Экееле Манга
4
Моррисон
22
Бамба
18
Каннингем
19
Мендес-Лэйнг
17
Гуннарссон
8
Роллс
7
Артер
33
Хойлетт
13
Патерсон
1
Льорис
2
Триппьер
6
Санчес
4
Алдервейрелд
3
Роуз
17
Сиссоко
8
Уинкс
18
Льоренте
23
Эриксен
10
Кейн
52
Скипп
Тоттенхэм
Расстановка 4‑3‑1‑2
1 января между коллективами «Кардифф» и «Тоттенхэм» на стадионе «Кардифф Сити» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось крупной победой «шпор».
REGNUM14:22
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