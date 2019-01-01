Футбол

«Тоттенхэм» одержал крупную победу над «Кардиффом»
REGNUM
14:22

Кардифф Сити — Тоттенхэм
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кардифф Сити»
3′
Харри Кейн
12′
Кристиан Эриксен
26′
Сон Хын Мин
Джос Мерфи
Дэвид Хойлетт
46′
Сулейман Бамба
53′
Виктор Камараса
Джо Роллс
59′
Бобби Рид
Натаниэль Мендес-Лэйнг
72′
76′
Сон Хын Мин
Оливер Скипп
86′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
1 января между коллективами «Кардифф» и «Тоттенхэм» на стадионе «Кардифф Сити» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось крупной победой «шпор».
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