Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Кардифф Сити» и вышел на второе место в АПЛ
Чемпионат
вчера в 14:20

Кардифф Сити — Тоттенхэм
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Кардифф Сити»
3′
Харри Кейн
12′
Кристиан Эриксен
26′
Сон Хын Мин
Джос Мерфи
Дэвид Хойлетт
46′
Сулейман Бамба
53′
Виктор Камараса
Джо Роллс
59′
Бобби Рид
Натаниэль Мендес-Лэйнг
72′
76′
Сон Хын Мин
Оливер Скипп
86′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
После матча «Тоттенхэм Хотспур», набрав 48 очков, вышел на второе место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Кардифф Сити» (18) остался на 16-м месте. В следующем туре «Тоттенхэм Хотспур» на своём поле сыграет с «Манчестер Юнайтед».
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