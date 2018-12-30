Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Кардифф Сити» и вышел на второе место в АПЛ
Чемпионат
14:20

Кардифф Сити — Тоттенхэм
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кардифф Сити»
3′
Харри Кейн
12′
Кристиан Эриксен
26′
Сон Хын Мин
Джос Мерфи
Дэвид Хойлетт
46′
Сулейман Бамба
53′
Виктор Камараса
Джо Роллс
59′
Бобби Рид
Натаниэль Мендес-Лэйнг
72′
76′
Сон Хын Мин
Оливер Скипп
86′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
После матча «Тоттенхэм Хотспур», набрав 48 очков, вышел на второе место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Кардифф Сити» (18) остался на 16-м месте. В следующем туре «Тоттенхэм Хотспур» на своём поле сыграет с «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат14:20

Подробнее о событии

«Тоттенхэм» разгромил «Кардифф Сити» и вышел на второе место в таблице АПЛ

Советский спорт14:52

«Тоттенхэм» разгромил «Кардифф Сити» и вышел на второе место в АПЛ

Чемпионат14:20

«Тоттенхэм» выиграл у «Кардиффа» и обошел «Манчестер Сити» в таблице АПЛ

Sport24.ru14:20

Сон Хын Мин: «Тоттенхэм» показал характер и заслужил победу над «Кардиффом»

Спорт-Экспресс14:35

«Тоттенхэм» в гостях разгромил «Кардифф» и поднялся на второе место в АПЛ

Матч ТВ14:21

«Тоттенхэм» за полчаса разгромил «Кардифф Сити»

Евро-футбол.ру14:20

«Тоттенхэм» выиграл 10 из 12 матчей на выезде в АПЛ и повторил рекорд клуба

Sports.ru16:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 21:44, Ашберн
Наука

В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель

Обновлено в 17:56
Политика

Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»

Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено в 19:43
Происшествия

Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца доставили в Москву

Обновлено в 15:06
Космос

Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы

Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске

Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело девятого погибшего из-за взрыва и частичного обрушения жилого дома, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Три человека погибли при возгорании в маршрутке в Магнитогорске

Три человека погибли в результате возгорания маршрутной "Газели" в Магнитогорске, на месте работают сотрудники ФСБ.
Обновлено в 15:07
Политика

Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»

В новогоднюю ночь пранкеры Вован и Лексус позвонили Виталию Кличко от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и поздравили его с наступающим праздником, рассказав при этом о "пьяном Порошенко под столом".
Обновлено в 19:43
Кино

Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено в 16:23
Политика

НАСА прокомментировали претензии по поводу визита Рогозина в США

Несмотря на критику американских политиков, подготовка визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США продолжается.
Обновлено в 21:31
Происшествия

На месте завалов дома в Магнитогорске следы взрывчатки не обнаружены

Специалистам-взрывотехникам не удалось обнаружить следы взрывчатки в исследованных завалах дома в Магнитогорске.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Мэра города в Мексике убили вскоре после вступления в должность

Мэра мексиканского города и муниципалитета Эройка Сьюдад де Тлахьяко Алехандро Апарисио застрелили по дороге в мэрию после того, как он официально вступил в должность.
Обновлено в 20:30
Политика

Задержанный за шпионаж американец приехал в Москву на свадьбу

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
Обновлено в 10:22
Политика

Япония не будет переселять россиян при передаче Курил

При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
Обновлено в 07:46
Общество

Евгения Альбац решила покинуть пост главреда The New Times

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что ищет преемника и рассчитывает в скором времени покинуть свой пост.
Обновлено в 21:31
Происшествия

Немецкая полиция признала терактом наезд на людей в Боттропе и Эссене

Полиция Германии расценивает наезд на людей в Боттропе и Эссене как теракт. Об этом сообщает немецкая пресса.
Обновлено в 19:22
Политика

Зеленский выступил со вторым за сутки обращением к украинцам

Обновлено в 12:49
Политика

Спутник НОРАД прекратил свое существование

Американский спутник, значащийся под номером #25417 в регистре Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), разрушился.
Обновлено в 21:02
Происшествия

Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета

Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Кино

Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»

Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 09:31
Армия и оружие

ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Украинские военные задержали в водах Черного моря судно под флагом Танзании. Его экипаж подозревается в перевозке незаконных грузов.
Обновлено в 15:58
Происшествия

Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено в 13:34
Политика

Трамп пригласил партийных лидеров на брифинг по безопасности границ

Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Республиканской и Демократической партий на брифинг по вопросам безопасности границ в Белом доме, так как федеральное правительство было частично закрыто из-за его требования финансировать строение стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 21:07
Происшествия

Появилось видео обрушения моста с людьми в московском парке Горького

Обрушение деревянного моста через каток в московском парке Горького попало на видео.
Обновлено в 00:54
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться на некоторых устройствах. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 21:01
Спорт

В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов

В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Военнослужащий корпуса морской пехоты застрелен в Вашингтоне

Обновлено в 18:32
Общество

Netflix удалил эпизод из сериала из-за критики Саудовской Аравии

В результате Netflix был вынужден удалить из сериала эпизод, посвященный Саудовской Аравии.
Обновлено в 20:56
Политика

AP: власти США применили слезоточивый газ против мигрантов

Власти США применили слезоточивый газ на границе с Мексикой против мигрантов, которые пытались прорваться через пограничный забор в Тихуане.
Обновлено в 20:52
Происшествия

В Чукотском автономном округе пять человек погибли при пожаре

Обновлено в 19:45
Происшествия

Разбор завалов в Магнитогорске приостановлен из-за угрозы обрушения

Поисковая операция и разбор рухнувших конструкций жилого дома в Магнитогорске приостановлены до устранения угрозы дальнейшего обрушения здания.
Обновлено в 03:30
ещё по теме
Кристиан Эриксен
Датский футболист
Датский футболист, атакующий полузащитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Дании. Ранее выступал за молодёжный состав датского «Оденсе» и за «Аякс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Гарри Кейн
Британский футболист
Английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное