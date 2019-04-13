«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» и поднялся на 3-е место в АПЛЧемпионат 09:20

«Тоттенхэм» набрал 67 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, сместив лондонский «Челси». «Хаддерсфилд» (14) — на последнем, 20-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль».

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» и поднялся на 3-е место в АПЛ

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