Футбол
«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» и поднялся на 3-е место в АПЛЧемпионат 09:20
«Тоттенхэм» набрал 67 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, сместив лондонский «Челси». «Хаддерсфилд» (14) — на последнем, 20-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль».
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:12, Ашберн
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