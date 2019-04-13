Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» и поднялся на 3-е место в АПЛЧемпионат 09:20

«Тоттенхэм» набрал 67 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, сместив лондонский «Челси». «Хаддерсфилд» (14) — на последнем, 20-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль».
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Моура - четвёртый бразилец, оформивший хет-трик в АПЛ

Евро-футбол.ру11:53

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд», Лукас Моура сделал хет-трик

Спорт-Экспресс09:35

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» благодаря хет-трику Моуры

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«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд», Лукас оформил хет-трик

Sport24.ru09:21

Хет-трик Лукаса Моуры помог «Тоттенхэму» разгромить «Хаддерсфилд» дома

Советский спорт09:20

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» и поднялся на 3-е место в АПЛ

Чемпионат09:20

АПЛ. «Тоттенхэм» разносит «Хаддерсфилд» и другие матчи 34-го тура

Sport.ruвчера в 16:45
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:12, Ашберн
Футбол

Нисимура получил перелом левой скуловой кости в матче с «Оренбургом»

Как сообщает пресс-служба «армейцев», после встречи японский футболист прошёл медицинское обследование в одной из столичных клиник, которое выявило у него перелом левой скуловой кости.
Обновлено в 15:17
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Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти

Обновлено в 11:12
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Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»

Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено вчера в 13:30
Единоборства

Глава UFC назвал следующего соперника Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сообщил, кто станет следующим соперником российского чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 16:03
Происшествия

В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра

Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон вблизи Торонто было уничтожено в результате пожара.
Обновлено в 14:08
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»

Обновлено вчера в 15:03
Авто

Volkswagen Polo в марте стал самым популярным автомобилем в Петербурге

Обновлено в 01:01
Авто

Названы главные критерии выбора автомобиля

Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено в 05:58
Авто

Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае

Обновлено вчера в 11:45
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

"Патриот" ждет самая глубокая в истории модели модернизация в рамках проекта "УАЗ Патриот-2020".
Обновлено в 08:14
Армия и оружие

Учения НАТО назвали «хорошим подспорьем» для Черноморского флота

Обновлено в 11:15
Происшествия

Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

Обновлено в 08:00
Космос

Российские ученые создают две космических оранжереи

В 2016 году на МКС отправляли оранжерею «Лада-2», однако из-за аварии космического корабля «Прогресс МС-04» она была утеряна.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

У посольства РФ в Киеве прогремел взрыв

В субботу, 13 апреля, в пресс-службе столичного управления Национальной полиции Украины рассказали о взрыве о посольства Российской Федерации в Киеве.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства при которых автобус, следующий по маршруту номер 8, насмерть сбил прохожего.
Обновлено в 12:31
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Порошенко позвал СМИ на дебаты без Зеленского

Обновлено в 08:14
Происшествия

На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы

Обновлено в 11:10
Гаджеты

Названы самые продаваемые устройства Apple

Cstore (сеть магазинов техники Apple) проанализировала продажи гаджетов Apple за первый квартал этого года.
Обновлено в 06:46
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Политика

Депутат Рады рассказал, почему Порошенко дали прозвище Туфель

Украинский политик Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых Петра Порошенко прозвали Туфель.
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Кино

Мединский предложил Лунгину не привязывать выход «Братства» к 9 мая

Премьеру фильма Павла Лунгина «Братство» не будут привязывать ко Дню Победы, чтобы снять общественное напряжение, заявил министр культуры Владимир Мединский.
Обновлено вчера в 18:02
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Израиль отправит на Луну второй зонд после крушения первого

После крушения зонда «Берешит» иззраильская организация SpaceIL отправит на Луну второй космический аппарат.
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Самая дешевая Ferrari в мире появилась в продаже

На одной из торговых площадок Лос-Анджелеса выставлен на продажу суперкар Ferrari Mondial.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Автомобиль посла Украины протаранили в Лондоне

Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Великобритании на парковке у здания дипмиссии в Лондоне, сообщается на сайте посольства.
Обновлено в 10:24
Единоборства

Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Экономика

Southwest Airlines проверила 12 двигателей самолетов Boeing 737 MAX

26 марта самолет Boeing 737 MAX американской авиакомпании Southwest Airlines экстренно сел в городе Орландо (штат Флорида) из-за проблем с двигателем.
Обновлено в 15:35
Космос

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Происшествия

В Тулузе продолжаются столкновения между манифестантами и полицией

Участники протестной акции "желтых жилетов" в Тулузе продолжают в субботу вступать в столкновения с сотрудниками полиции, которые не могут усмирить группы агрессивных молодых людей с самого утра.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие

С-400 захватили контроль над небом в мире

Немецкий журналист Гернот Крампер считает, что российские ЗРК С-400 являются мощнейшими в мире и представляют большую угрозу для НАТО.
Обновлено в 03:40
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