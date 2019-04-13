Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» благодаря хет-трику МоурыМатч ТВ 09:27

В концовке матча бразильский полузащитник оформил хет-трик и установил окончательный счет — 4:0. Напомним, "Хаддерсфилд" при любых раскладах покинет премьер-лигу по итогам сезона, а "Тоттенхэм" продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов.
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«Тоттенхэм» с разгромным счетом обыграл «Хаддерсфилд»

Газета.Ru09:37

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд», Лукас Моура сделал хет-трик

Спорт-Экспресс09:35

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» благодаря хет-трику Моуры

Матч ТВ09:27

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд», Лукас оформил хет-трик

Sport24.ru09:21

Хет-трик Лукаса Моуры помог «Тоттенхэму» разгромить «Хаддерсфилд» дома

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«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» и поднялся на 3-е место в АПЛ

Чемпионат09:20

АПЛ. «Тоттенхэм» разносит «Хаддерсфилд» и другие матчи 34-го тура

Sport.ruвчера в 16:45
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Происшествия

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.
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Происшествия

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Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
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Происшествия

При взрыве на заводе в Лисичанске на Украине погибла женщина

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Футбол

Женезио покинет «Лион» по окончании сезона

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио объявил, что покинет команду после завершения текущего сезона.
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ЦСКА — Оренбург 2:3

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Завершилась квалификация Гран-при Китая "Формулы-1". Поул-позицию завоевал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.
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На субботник в Москве вышли 1,4 млн человек

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Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
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Китана официально пополнила ростер Mortal Kombat 11 — представлен новый трейлер

Несколько дней назад появился рекламный ролик Mortal Kombat 11, где Скорпион сражался с Китаной, хотя к тому моменту её ещё официально не подтвердили — теперь, впрочем, всё уже действительно официально.
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Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
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Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себе

Снижение цен на нефть в случае прекращения действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи не приведёт к существенным последствиям для российской экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
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В Воронежской области установили памятный знак - легендарный космический корабль «Союз»

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Обновлено в 04:10
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«Тоттенхэм» хочет подписать Гомеша за 30 миллионов фунтов

Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш, находящийся в аренде из "Барселоны", привлек внимание главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино, сообщает Daily Telegraph.
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Армия и оружие

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У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.
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