Футбол
«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» благодаря хет-трику МоурыМатч ТВ 09:27
В концовке матча бразильский полузащитник оформил хет-трик и установил окончательный счет — 4:0. Напомним, "Хаддерсфилд" при любых раскладах покинет премьер-лигу по итогам сезона, а "Тоттенхэм" продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:05, Ашберн
Гаджеты
Внутри VR-контроллеров Facebook нашли послания от масонов
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Известный правозащитник, член Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий ночью устроил стрельбу в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Происшествия
В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.
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Происшествия
В Тюмени отменен режим контртеррористической операции
Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
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Футбол
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Футбол
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Автоспорт
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Игры
Китана официально пополнила ростер Mortal Kombat 11 — представлен новый трейлер
Несколько дней назад появился рекламный ролик Mortal Kombat 11, где Скорпион сражался с Китаной, хотя к тому моменту её ещё официально не подтвердили — теперь, впрочем, всё уже действительно официально.
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Общество
«Поезд Победы» прибыл в Симферополь
«Поезд Победы» в субботу, 13 апреля, прибыл на железнодорожный вокзал Симферополя.
Обновлено в 07:51
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Политика
Эстония закрыла въезд журналистам ВГТРК за сюжет о «Свидетелях Иеговы»
Власти Эстонии на пять лет запретили въезд в страну журналистам телеканала «Россия 1» Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову за съемки сюжета о запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».
Обновлено в 03:10
Финансы
Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себе
Снижение цен на нефть в случае прекращения действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи не приведёт к существенным последствиям для российской экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве
Министерство иностранных дел Японии выразило протест послу США Уильяму Хагерти в связи со смертью японки на Окинаве, которую, как предполагается, убил американский военный.
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Путешествия
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Москва и Петербург и в прошлом году были признаны самыми популярными направлениями для поездок на поезде.
Обновлено в 08:06
Политика
Помпео обвинил Россию во вмешательстве в дела Венесуэлы
Администрация президента США Дональда Трампа считает, что Россия неправомерно сохраняет свое присутствие в Венесуэле.
Обновлено в 04:29
Политика
Лавров не исключил трудностей с продлением СНВ-3 после развала ДРСМД
Министр иностранных дел РФ предположил, что разрыв Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности грозит проблемами с продлением ещё одного стратегически важного документа.
Обновлено в 08:34
Космос
В Воронежской области установили памятный знак - легендарный космический корабль «Союз»
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров
В Екатеринбурге в субботу утром эвакуировали посетителей из крупных торговых центров "Гринвич" и "Радуга Парк".
Обновлено в 04:10
Футбол
«Тоттенхэм» хочет подписать Гомеша за 30 миллионов фунтов
Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш, находящийся в аренде из "Барселоны", привлек внимание главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино, сообщает Daily Telegraph.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала милую фотографию Гарика Харламова с дочкой
30-летняя российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram новое фото, чем сильно обрадовала поклонников.
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Экономика
Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Авто
Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети
В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
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Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Происшествия
Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова
Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
В Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer
Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer, которые будут направлены для боевых подразделений в Донбассе.
Обновлено в 08:12
Происшествия
У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель
У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.
Обновлено в 05:47