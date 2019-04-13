Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» благодаря хет-трику МоурыМатч ТВ 09:27

В концовке матча бразильский полузащитник оформил хет-трик и установил окончательный счет — 4:0. Напомним, "Хаддерсфилд" при любых раскладах покинет премьер-лигу по итогам сезона, а "Тоттенхэм" продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов.
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«Тоттенхэм» с разгромным счетом обыграл «Хаддерсфилд»

Газета.Ru09:37

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд», Лукас Моура сделал хет-трик

Спорт-Экспресс09:35

АПЛ. «Тоттенхэм» разносит «Хаддерсфилд» и другие матчи 34-го тура

Sport.ruвчера в 16:45

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд», Лукас оформил хет-трик

Sport24.ru09:21

Хет-трик Лукаса Моуры помог «Тоттенхэму» разгромить «Хаддерсфилд» дома

Советский спорт09:20

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» и поднялся на 3-е место в АПЛ

Чемпионат09:20

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» благодаря хет-трику Моуры

Матч ТВ09:27
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:37, Ашберн
Происшествия

Опубликовано новое видео с места спецоперации в Тюмени

Национальный антитеррористический комитет (НАК) распространил новые кадры с места проведения спецоперации в Тюмени, где были нейтрализованы два боевика террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.
Обновлено в 10:38
Футбол

«Спартак» добыл победу против «Ростова» в матче молодежных команд

«Ростов» проиграл «Спартаку» в матче 23-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Обновлено в 11:14
Единоборства

Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кроллу и защитил чемпионские титулы WBA и WBO в легком весе.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Спорт

«Действительно, императрица»: Тарасова о выступлении Туктамышевой на ЧМ

Российский тренер Татьяна Тарасова отметила успешное выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой во время произвольной программы на командном чемпионате мира.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Тулузе

Обновлено в 09:28
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов»

Обновлено в 10:53
Автоспорт

Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников

Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.
Обновлено в 11:13
Экономика

Почти все деньги России оказались в руках трех процентов граждан

На 20 процентов самого бедного населения приходятся крохи: 6 процентов финансовых активов, 4 процента срочных вкладов и 3 процента наличных сбережений.
Обновлено вчера в 11:41
Общество

Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»

Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Политика

В Белграде проходят акции протеста против президента Сербии

Обновлено в 10:32
Авто

Названа оптимальная скорость движения для максимальной экономии топлива

Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти

Обновлено в 11:12
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено вчера в 10:25
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Энергетика

Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть

По данным агентства, санкции Вашингтона заблокировали нефть с высоким содержанием серы на миром рынке, поэтом Европа вынуждена покупать дорогую российскую нефть марки Urals.
Обновлено вчера в 15:24
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:3

Обновлено в 08:56
Общество

Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров

Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Общество

КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ

Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено вчера в 06:40
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова рассекретила диету Аллы Пугачевой

Супруга Игоря Николаева восхищается силой воли Примадонны Юлия Проскурякова стала героиней программы "Секрет на миллион".
Обновлено в 11:20
Футбол

СПАЛ отсрочил чемпионство «Ювентуса» в Серии А

Обновлено в 11:06
Происшествия

На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы

Российские туристы - женщина и семилетний ребёнок – серьезно пострадали в пятницу вечером в результате несчастного случая в луна-парке в Айя-Напе на Кипре, сообщает кипрский телеканал Alpha.
Обновлено в 11:10
Политика

Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб

Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено в 10:05
Общество

Переносные станции оптических помех для Росгвардии проходят испытания

Опытные образцы переносных станций оптических помех, разработанные для Росгвардии с целью нейтрализации правонарушителей и рассеивания скоплений агрессивно настроенных лиц, проходят испытания, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).
Обновлено в 08:40
Политика

Канал «1+1» снова покажет программы с Зеленским в «день тишины»

Владелец «1+1» Игорь Коломойский, которого СМИ называют спонсором кандидата, объяснил это тем, что в передачах Зеленский представлен как артист, а не как претендент на пост главы государства, передает «Украинская правда».
Обновлено в 10:09
Происшествия

Котёнок выжил после получасовой стирки в машинке

Шестимесячный котенок по кличке Поппи сумел выжить после получасового цикла в стиральной машинке.
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Кино

Создатели «Звездных войн» сделают паузу после девятого эпизода

Фантастическая киновселенная «Звездные войны» сделает перерыв в выходе после премьеры девятого эпизода саги в декабре 2019 года.
Обновлено в 09:43
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