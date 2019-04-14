Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» благодаря хет-трику МоурыМатч ТВ вчера в 09:27

В концовке матча бразильский полузащитник оформил хет-трик и установил окончательный счет — 4:0. Напомним, "Хаддерсфилд" при любых раскладах покинет премьер-лигу по итогам сезона, а "Тоттенхэм" продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов.
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Хавбек «Тоттенхэма» стал оформившим хет-трик в АПЛ четвертым бразильцем

Газета.Ruвчера в 22:30

Моура стал четвертым бразильцем, оформившим хет-трик в АПЛ

Бомбардир.ру00:27

Хет-трик Лукаса Моуры помог «Тоттенхэму» разгромить «Хаддерсфилд» дома

Советский спортвчера в 09:20

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд», Лукас Моура сделал хет-трик

Спорт-Экспрессвчера в 09:35

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» благодаря хет-трику Моуры

Матч ТВвчера в 09:27

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд», Лукас оформил хет-трик

Sport24.ruвчера в 09:21

Моура стал четвёртым бразильцем, оформившим хет-трик в АПЛ

Чемпионатвчера в 19:59
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Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с Порошенко

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Происшествия

Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало

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Культура

Его шутки оскорбляют всех, но он не останавливается: один вечер из жизни комика

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ФСБ объявила о контртеррористической операции в Тюмени

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Обновлено 12 апреля в 15:38
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«Вашингтон» обыграл «Каролину» с подач Овечкина и Кузнецова

Обновлено вчера в 21:21
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Обновлено 11 апреля в 03:52
Музыка

Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»

Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено вчера в 06:00
Культура

Эксперты усомнились в подлинности самой дорогой картины в мире

Обновлено в 00:15
Происшествия

В результате торнадо в Техасе погибли дети

В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.
Обновлено вчера в 19:28
Политика

В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров

Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
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Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»

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Обновлено вчера в 17:58
Наука

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
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Экономика

Решение о подорожании интернета в Таджикистане вступило в силу

В Таджикистане вступило в силу распоряжение Антимонопольной службы о повышении тарифов на мобильный интернет и телефонные разговоры по NGN (мультисервисные телекоммуникационные сети Next Generation Network).
Обновлено вчера в 19:03
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
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Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено вчера в 11:23
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Порошенко предложил Меркель украинскую ГТС вместо «Северного потока-2»

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В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
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Здоровье

Врачи назвали одежду, спасающую от клещей

Как сообщает ToDay News Ufa, врачи рекомендуют отдавать предпочтение одежде в светлых тонах. На ней можно быстрее заметить клеща.
Обновлено вчера в 07:45
Кино

Marvel покажет посмертное камео Стэна Ли

Создатель комиксов Marvel Стэн Ли появится в своем последнем посмертном камео.
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УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»

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Обновлено 12 апреля в 13:03
Футбол

«Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Грозном

Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.
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Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов

Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
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США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро

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Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
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Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти

В интервью для передачи «Однажды» Крутой рассказал, что время от времени его посещают мысли о смерти.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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