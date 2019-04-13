Футбол
«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» благодаря хет-трику МоурыSportbox.RU 09:27
В концовке матча бразильский полузащитник оформил хет-трик и установил окончательный счет — 4:0. Напомним, "Хаддерсфилд" при любых раскладах покинет премьер-лигу по итогам сезона, а "Тоттенхэм" продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:40, Ашберн
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Происшествия
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В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
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Общество
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В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.
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Возросшая активность НАТО на Черном море подрывает региональную стабильность, Москва будет реагировать "соответствующим образом", заявил журалистам замглавы МИД Александр Грушко.
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В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
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Компания Nissan объявила масштабный отзыв кроссоверов Rouge, которые в Европе и России известны как X-Trail.
Обновлено в 13:56
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
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Футбол
«Барселона» не смогла обыграть аутсайдера чемпионата Испании
В матче 32-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде сыграла вничью с аутсайдером лиги – "Уэской".
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Происшествия
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Игры
В Mortal Kombat 11 будут микротранзакции
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Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров
В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
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Хоккей
Хартли об отменённой шайбе в матче с ЦСКА: всё остаётся на льду
Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал эпизод с отменой шайбы в ворота московского ЦСКА в первом матче серии финала Кубка Гагарина.
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Политика
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Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
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Авто
Первая партия пикапов Jeep Gladiator отправилась к дилерам
Базовая цена еще более внедорожной и мощной комплектации Rubicon составляет 43 545 долларов или 2 809 397 рублей, а если выбрать для пикапа Jeep Gladiator все имеющиеся опции, цена грузовика составит 64 110 долларов или 4 136 191 рублей.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы
Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08