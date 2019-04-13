Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» благодаря хет-трику МоурыSportbox.RU 09:27

В концовке матча бразильский полузащитник оформил хет-трик и установил окончательный счет — 4:0. Напомним, "Хаддерсфилд" при любых раскладах покинет премьер-лигу по итогам сезона, а "Тоттенхэм" продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов.
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«Тоттенхэм» с разгромным счетом обыграл «Хаддерсфилд»

Газета.Ru09:37

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд», Лукас Моура сделал хет-трик

Спорт-Экспресс09:35

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» и поднялся на 3-е место в АПЛ

Чемпионат09:20

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд», Лукас оформил хет-трик

Sport24.ru09:21

Хет-трик Лукаса Моуры помог «Тоттенхэму» разгромить «Хаддерсфилд» дома

Советский спорт09:20

Лукас Моура – четвертый бразилец, сделавший хет-трик в АПЛ

Sports.ru11:45

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» благодаря хет-трику Моуры

Матч ТВ09:27
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В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
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