Футбол
«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд», Лукас Моура сделал хет-трикСпорт-Экспресс 09:35
"Тоттенхэм" разгромил "Хаддерсфилд" в матче 34-го тура чемпионата Англии - 4:0. Хет-трик оформил Лукас Моура. Лондонцы играли без травмированного лидера атак Харри Кейна. "Тоттенхэм" вернулся на третье место в таблице.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:52, Ашберн
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В результате торнадо в Техасе погибли дети
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Ливан обвинил Израиль во вторжении в воздушное пространство
Власти Ливана заявили, что Израиль нарушил воздушное и морское пространство страны, сообщает РИА "Новости".
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У ночного клуба в Мельбурне произошла стрельба
В пригороде Мельбурна Праран у входа в ночной клуб произошла стрельба, несколько человек получили ранения.
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Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти
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КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ
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Ранее нижестоящий суд вынес решение об изъятии непривитого ребенка из семьи на период эпидемиологической угрозы.
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Защитник ЦСКА, который был удален в матче с "Оренбургом" (2:3) за две желтые карточки после игры вышел к прессе, чтобы высказаться по эпизоду с удалением.
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Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкомат
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
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Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
После тюнинга авто следует предоставить на осмотр в ГИБДД, по итогам которого хозяину машины выдадут свидетельство или откажут в его выдаче.
Обновлено вчера в 04:31
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Умер автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников
Автор тренингов по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер 13 апреля на 84-м году жизни.
Обновлено в 19:36
Общество
Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»
Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Грушко: Россия отреагирует на усиление активности НАТО в Черном море
Российская Федерация, которая негативно относится к усилению активности Североатлантического альянса в Черноморском регионе, примет необходимые меры для нейтрализации угроз.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Стражи неба: в России отмечается День войск ПВО
Отмечается, что в мероприятии, помимо знаменитых российских комплексов ПВО, участвовали подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск, радиолокационных станций и командных пунктов.
Обновлено в 17:33
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
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Обновлено в 09:10
Наука
Учёные нашли способ «скачать» мозг на компьютер
Обновлено в 05:09
Экономика
Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга
Обновлено вчера в 22:38
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СМИ сообщили о задержании правозащитника Павла Пятницкого за стрельбу
СМИ сообщили о задержании правозащитника, члена ОНК Павла Пятницкого за стрельбу в столице, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 06:32
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла
Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Авто
Названы самые популярные иномарки в Петербурге
По данным экспертов, прирост рынка новых легковых авто в марте 2019 года по сравнению с мартом 2018-го составил 2%. Самым востребованным авто у жителей Северной столицы оказался Volkswagen Polo, вытеснивши с первой строчки Hyundai Solaris.
Обновлено в 17:56