Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд», Лукас Моура сделал хет-трикСпорт-Экспресс 09:35

"Тоттенхэм" разгромил "Хаддерсфилд" в матче 34-го тура чемпионата Англии - 4:0. Хет-трик оформил Лукас Моура. Лондонцы играли без травмированного лидера атак Харри Кейна. "Тоттенхэм" вернулся на третье место в таблице.
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«Тоттенхэм» с разгромным счетом обыграл «Хаддерсфилд»

Газета.Ru09:37

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд», Лукас Моура сделал хет-трик

Спорт-Экспресс09:35

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» и поднялся на 3-е место в АПЛ

Чемпионат09:20

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд», Лукас оформил хет-трик

Sport24.ru09:21

Хет-трик Лукаса Моуры помог «Тоттенхэму» разгромить «Хаддерсфилд» дома

Советский спорт09:20

Лукас Моура – четвертый бразилец, сделавший хет-трик в АПЛ

Sports.ru11:45

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» благодаря хет-трику Моуры

Матч ТВ09:27
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:08, Ашберн
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