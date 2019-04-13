Футбол
«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд», Лукас Моура сделал хет-трикСпорт-Экспресс 09:35
"Тоттенхэм" разгромил "Хаддерсфилд" в матче 34-го тура чемпионата Англии - 4:0. Хет-трик оформил Лукас Моура. Лондонцы играли без травмированного лидера атак Харри Кейна. "Тоттенхэм" вернулся на третье место в таблице.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:08, Ашберн
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