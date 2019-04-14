Футбол
«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд», Лукас Моура сделал хет-трикСпорт-Экспресс 09:35
"Тоттенхэм" разгромил "Хаддерсфилд" в матче 34-го тура чемпионата Англии - 4:0. Хет-трик оформил Лукас Моура. Лондонцы играли без травмированного лидера атак Харри Кейна. "Тоттенхэм" вернулся на третье место в таблице.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:18, Ашберн
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными
Недавно 43-летняя Анастасия Волочкова сказала, что жителям России стоит обратить внимание на качество своей работы вместо того, чтобы делать виноватым во всем президента Владимира Владимировича Путина.
Обновлено в 07:36
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Космос
NASA сфотографировало на Марсе пингвина
Обновлено в 12:00
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Экономика
Bloomberg: У Италии появились очень хорошие новости для ЕС
После ужасного периода, в котором итальянский промышленный сектор оказался в конце 2018 года, он начинает приходить в норму и даже вышел на лидирующие позиции в рамках ЕС.
Обновлено в 00:01
Происшествия
WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа
Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено в 16:49
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Обновлено в 18:39
Происшествия
В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы
В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 16:57
Политика
Мадуро заявил о готовности народа Венесуэлы встать на защиту страны
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в Каракасе заявил, что народ Боливарианской Республики готов встать на защиту своей страны от любой угрозы.
Обновлено в 17:51
Происшествия
В Тюмени отменен режим контртеррористической операции
Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Экономика
Зарплаты россиян растут рекордными темпами
Министр труда Максим Топилин заявил, что согласно статистическим данным ведомства по итогам 2018 года заработные платы россиян выросли на рекордные 6,8%. Это, по словам главы Минтруда, самые высокие показатели с 2012 года.
Обновлено вчера в 10:32
Шоу-бизнес
Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти
В интервью для передачи «Однажды» Крутой рассказал, что время от времени его посещают мысли о смерти.
Обновлено в 11:12
Футбол
«Монако» с Головиным не смог обыграть «Реймс»
"Монако" сыграл вничью с "Реймсом" в матче 32-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 15:58
Единоборства
Глава UFC назвал имя следующего соперника Нурмагомедова
Обновлено в 15:14
Технологии
Британских коров подключили к 5G
«Подключенные» коровы носят специальный ошейник, который управляет роботизированной системой доения.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Стокгольме экстренно сел самолет, летевший из Хельсинки в Манчестер
Представитель Finnair отметила, что рейс вылетел из Хельсинки-Вантаа в 8.20 утра, на борту 139 пассажиров, задержка прилета в Манчестер составит как минимум три часа.
Обновлено в 04:05
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Наука
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено в 08:32
Футбол
Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 2:1
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес
Вдова Децла прячет сына от родни рэпера
Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
Обновлено в 09:30
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Грушко: Россия отреагирует на усиление активности НАТО в Черном море
Российская Федерация, которая негативно относится к усилению активности Североатлантического альянса в Черноморском регионе, примет необходимые меры для нейтрализации угроз.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе открыла свой бизнес
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Дочь Панина не хочет видеться и общаться с собственной матерью
Дочь актера Алексея Панина призналась, что уже долгое время не общается со своей матерью, по ее словам, женщина не пытается пойти на компромисс и не разрешает путешествовать с отцом, передает Starhit.
Обновлено в 17:34
Путешествия
В Японии изучат возможности туризма по Транссибу
Обновлено в 13:43