Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд», Лукас Моура сделал хет-трикСпорт-Экспресс 09:35

"Тоттенхэм" разгромил "Хаддерсфилд" в матче 34-го тура чемпионата Англии - 4:0. Хет-трик оформил Лукас Моура. Лондонцы играли без травмированного лидера атак Харри Кейна. "Тоттенхэм" вернулся на третье место в таблице.
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Моура - четвёртый бразилец, оформивший хет-трик в АПЛ

Евро-футбол.ру11:53

АПЛ. «Тоттенхэм» разносит «Хаддерсфилд» и другие матчи 34-го тура

Sport.ruвчера в 16:45

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» благодаря хет-трику Моуры

Матч ТВ09:27

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд», Лукас оформил хет-трик

Sport24.ru09:21

Хет-трик Лукаса Моуры помог «Тоттенхэму» разгромить «Хаддерсфилд» дома

Советский спорт09:20

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» и поднялся на 3-е место в АПЛ

Чемпионат09:20

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд», Лукас Моура сделал хет-трик

Спорт-Экспресс09:35
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:18, Ашберн
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
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Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными

Недавно 43-летняя Анастасия Волочкова сказала, что жителям России стоит обратить внимание на качество своей работы вместо того, чтобы делать виноватым во всем президента Владимира Владимировича Путина.
Обновлено в 07:36
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Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
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NASA сфотографировало на Марсе пингвина

Обновлено в 12:00
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Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
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Bloomberg: У Италии появились очень хорошие новости для ЕС

После ужасного периода, в котором итальянский промышленный сектор оказался в конце 2018 года, он начинает приходить в норму и даже вышел на лидирующие позиции в рамках ЕС.
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WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
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Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

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Армия и оружие

Израильский беспилотник нарушил воздушное пространство Ливана

Обновлено в 18:16
Армия и оружие

The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»

Обновлено в 14:44
Происшествия

В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы

В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 16:57
Политика

Мадуро заявил о готовности народа Венесуэлы встать на защиту страны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в Каракасе заявил, что народ Боливарианской Республики готов встать на защиту своей страны от любой угрозы.
Обновлено в 17:51
Происшествия

В Тюмени отменен режим контртеррористической операции

Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Экономика

Зарплаты россиян растут рекордными темпами

Министр труда Максим Топилин заявил, что согласно статистическим данным ведомства по итогам 2018 года заработные платы россиян выросли на рекордные 6,8%. Это, по словам главы Минтруда, самые высокие показатели с 2012 года.
Обновлено вчера в 10:32
Шоу-бизнес

Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти

В интервью для передачи «Однажды» Крутой рассказал, что время от времени его посещают мысли о смерти.
Обновлено в 11:12
Футбол

«Монако» с Головиным не смог обыграть «Реймс»

"Монако" сыграл вничью с "Реймсом" в матче 32-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 15:58
Единоборства

Глава UFC назвал имя следующего соперника Нурмагомедова

Обновлено в 15:14
Технологии

Британских коров подключили к 5G

«Подключенные» коровы носят специальный ошейник, который управляет роботизированной системой доения.
Обновлено в 06:45
Происшествия

В Стокгольме экстренно сел самолет, летевший из Хельсинки в Манчестер

Представитель Finnair отметила, что рейс вылетел из Хельсинки-Вантаа в 8.20 утра, на борту 139 пассажиров, задержка прилета в Манчестер составит как минимум три часа.
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Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Наука

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено в 08:32
Футбол

Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 2:1

Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес

Вдова Децла прячет сына от родни рэпера

Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
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В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
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Армия и оружие

Грушко: Россия отреагирует на усиление активности НАТО в Черном море

Российская Федерация, которая негативно относится к усилению активности Североатлантического альянса в Черноморском регионе, примет необходимые меры для нейтрализации угроз.
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Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе открыла свой бизнес

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Дочь Панина не хочет видеться и общаться с собственной матерью

Дочь актера Алексея Панина призналась, что уже долгое время не общается со своей матерью, по ее словам, женщина не пытается пойти на компромисс и не разрешает путешествовать с отцом, передает Starhit.
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Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

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В Японии изучат возможности туризма по Транссибу

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