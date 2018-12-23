Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде
Газета.Ru
12:59

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт". В составе гостей по два мяча забили нападающие Сон Хын Мин и Гарри Кейн.
Газета.Ru12:59

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«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде

Газета.Ru12:59

«Тоттенхэм» забил шесть мячей в ворота «Эвертона»

Матч ТВ12:54

«Тоттенхэм» забил шесть мячей в ворота «Эвертона»

Sportbox.RU12:54

Футболисты «Тоттенхэма» забили шесть мячей «Эвертону», у Кейна и Сона дубли

Советский спорт12:52

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон», забив шесть голов

Чемпионат12:51

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон», забив шесть голов

Спорт-Экспресс12:51

Пикфорд привез еще один кошмарный гол. «Вратарь сборной Англии» — снова ругательство

Sport24.ru13:00
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Футбол

«Райо Вальекано» победил «Леванте»

"Райо Вальекано" обыграл "Леванте" в матче 17-го тура чемпионата Испании (2:1). Победный гол забил нападающий Гомес Рауль де Томас.
Обновлено в 14:39
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников «Бутырки»

Обновлено в 08:18
Футбол

«Бордо» упустил победу в матче с «Амьеном»

В заключительном матче 19-го тура Лиги 1 "Бордо" играл с аутсайдерами из "Амьена".
Обновлено в 14:34
Футбол

Дом капитана «ПСЖ» ограбили, когда футболист был на поле

Преступление было совершено во время матча «ПСЖ» — «Нант», когда игрок был на поле.
Обновлено в 13:27
Футбол

Франк де Бур назначен главным тренером «Атланты Юнайтед»

Знаменитый голландский специалист Франк де Бур стал новым главным тренером "Атланты Юнайтед", как и ожидалось.
Обновлено в 11:22
Футбол

Дзюба вошел в топ-100 лучших игроков года по версии Marca

Испанское издание Marca составило топ-100 лучших футболистов 2018 года. На данный момент известны места с 91-го по 100-е.
Обновлено в 12:05
Футбол

«Хоффенхайм» и «Майнц» сыграли вничью

"Хоффенхайм" сыграл вничью с "Майнцем" в матче 17-го тура чемпионата Германии (1:1). Хозяева поля набрали 25 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице, гости с 21 баллом располагаются на 12-й строчке.
Обновлено в 13:59
Футбол

Манолас начал сотрудничество с Райолой

Защитник «Ромы» Костас Манолас начал сотрудничество с агентом Мино Райолой.
Обновлено в 10:26
Футбол

Агент рассказал о будущем Асенсио в «Реале»

Орасио Гаджиоли, являющийся агентом нападающего "Реала" Марко Асенсио, заявил, что его клиент не собирается покидать клуб.
Обновлено в 11:33
Футбол

Васин: «Гинер на поле был бы свободным художником, типа Месси»

Месси, — сказал Васин в интервью клубному телевидению.
Обновлено в 09:34
Футбол

Рамос и Марсело делят третье место по титулам в истории «Реала»

«Реал» вчера выиграл клубный чемпионат мира, обыграв «Аль-Айн» в финале.
Обновлено в 07:12
Футбол

Игрок «Динамо» Klenoff выиграл чемпионат России по FIFA 19

Антон «Klenoff» Кленов – игрок «Динамо» – выиграл чемпионат России по FIFA 19.
Обновлено в 14:26
Футбол

Вратарь «Аякса» пострадал от петарды в матче с «Утрехтом»

Голкипер амстердамского «Аякса» Андре Онана пострадал от петарды во время матча 17-го тура чемпионата Голландии против «Утрехта».
Обновлено в 12:16
Футбол

Фалькао: «Резервисты „Монако“ не справляются, нам нужны новички»

Форвард «Монако» Радамель Фалькао выразил мнение, что команде в зимнее трансферное окно требуется основательно укрепить состав.
Обновлено в 00:54
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СМИ: «Интер» и «Рома» сразятся за Кэйхилла

Как утверждает Tuttomercatoweb, на 33-летнего англичанина претендуют "Интер" и "Рома".
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Тео Уолкотт
Британский футболист
Английский футболист. Игрок клуба Эвертон и сборной Англии. В 2012 году был признан самым скоростным футболистом мира по версии Bleacher Report. В большинстве матчей играет на правом фланге, но иногда выходит и в нападении, как за клуб, так и на уровне сборной.
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Кристиан Эриксен
Датский футболист
Датский футболист, атакующий полузащитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Дании. Ранее выступал за молодёжный состав датского «Оденсе» и за «Аякс».
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