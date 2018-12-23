Тео Уолкотт Британский футболист

Английский футболист. Игрок клуба Эвертон и сборной Англии. В 2012 году был признан самым скоростным футболистом мира по версии Bleacher Report. В большинстве матчей играет на правом фланге, но иногда выходит и в нападении, как за клуб, так и на уровне сборной.