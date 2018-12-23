Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде
Газета.Ru
12:59

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт". В составе гостей по два мяча забили нападающие Сон Хын Мин и Гарри Кейн.
Газета.Ru12:59

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«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде

Газета.Ru12:59

«Тоттенхэм» забил шесть мячей в ворота «Эвертона»

Матч ТВ12:54

«Тоттенхэм» забил шесть мячей в ворота «Эвертона»

Sportbox.RU12:54

Футболисты «Тоттенхэма» забили шесть мячей «Эвертону», у Кейна и Сона дубли

Советский спорт12:52

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон», забив шесть голов

Чемпионат12:51

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон», забив шесть голов

Спорт-Экспресс12:51

Пикфорд привез еще один кошмарный гол. «Вратарь сборной Англии» — снова ругательство

Sport24.ru13:00
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Футбол

«Райо Вальекано» победил «Леванте»

"Райо Вальекано" обыграл "Леванте" в матче 17-го тура чемпионата Испании (2:1). Победный гол забил нападающий Гомес Рауль де Томас.
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Дмитрий Назаров: «Глушаков не может руководить заговором в „Спартаке“»

Известный актер театра и кино, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров прокомментировал обвинения фанатов клуба в адрес капитана красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 17:43
Футбол

«Барселона» может заменить Вальверде наставником «Сассуоло»

"Барселона" уже ищет варианты для замены своего главного тренера Эрнесто Вальверде.
Обновлено в 14:57
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют футбольный матч против сотрудников СИЗО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев примут участие в футбольном матче против сотрудников СИЗО «Бутырка», сообщает «МК».
Обновлено в 10:43
Футбол

Дзюба вошел в топ-100 лучших игроков года по версии Marca

Обновлено в 12:05
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Балотелли снялся в документальном фильме «Я не обезьяна»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли снялся во французском документальном фильме о расизме в футболе под названием «Я не обезьяна».
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Щенсны рассказал, как изменилась игра «Ювентуса» с переходом Роналду

Голкипер "Ювентуса" Войчех Щенсны заявил, что его команда перестала беспокоиться за свои атаки с переходом нападающего Криштиану Роналду.
Обновлено в 15:00
Футбол

«Гимарайнш» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию «Спортинга»

Спортинг прервал беспроигрышную серию из шести игр в чемпионате Португалии и с 31 очком занимает третье место в турнирной таблице, а Гимарайнш расположился на пятой строчке, имея в активе 25 очков.
Обновлено в 17:03
Футбол

Де Бур назначен главным тренером клуба МЛС

Голландец Франк де Бур назначен новым главным тренером «Атланты Юнайтед».
Обновлено в 12:53
Футбол

«Лилль» продаст Пепе только за 80 миллионов евро

Спортивный советник президента "Лилля" Луис Кампос отметил, что клуб постарается всеми силами удержать нападающего Николя Пепе.
Обновлено в 06:18
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Дом Тьяго Силвы обокрали на миллион евро во время матча «ПСЖ» – «Нант»

Обновлено в 13:23
Футбол

«Бордо» упустил победу в матче с «Амьеном»

Обновлено в 14:34
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«Вольфсбург» вырвал победу в матче «Аугсбургом»

«Вольфсбург» на выезде победил «Аугсбург» в 17-м туре чемпионата Германии.
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«Интер» отстранил Наингголана от команды за нарушение дисциплины

«Интер» подтвердил, что Раджа Наингголан временно отстранен от футбола по дисциплинарным причинам, сообщает Football Italia со ссылкой на пресс-службу клуба.
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ.
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Английский футболист. Игрок клуба Эвертон и сборной Англии. В 2012 году был признан самым скоростным футболистом мира по версии Bleacher Report. В большинстве матчей играет на правом фланге, но иногда выходит и в нападении, как за клуб, так и на уровне сборной.
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Кристиан Эриксен
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Датский футболист, атакующий полузащитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Дании. Ранее выступал за молодёжный состав датского «Оденсе» и за «Аякс».
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