Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» с теннисным счетом
Soccer.ru
12:51

«Тоттенхэм» одержал победу над «Эвертоном» в матче 18-го тура чемпионата Англии.
Soccer.ru12:51

Подробнее о событии

Кейн повторил достижение Оуэна, которое было установлено в 2001 году

Чемпионат13:59

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде

Газета.Ru12:59

«Тоттенхэм» забил шесть мячей в ворота «Эвертона»

Матч ТВ12:54

«Тоттенхэм» забил шесть мячей в ворота «Эвертона»

Sportbox.RU12:54

Футболисты «Тоттенхэма» забили шесть мячей «Эвертону», у Кейна и Сона дубли

Советский спорт12:52

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон», забив шесть голов

Спорт-Экспресс12:51

Пикфорд привез еще один кошмарный гол. «Вратарь сборной Англии» — снова ругательство

Sport24.ru13:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 21:08, Ашберн
Футбол

Черышев попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Уэской»

Обновлено в 05:19
Футбол

Дмитрий Назаров: «Глушаков не может руководить заговором в „Спартаке“»

Известный актер театра и кино, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров прокомментировал обвинения фанатов клуба в адрес капитана красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 17:43
Футбол

«Спортинг» проиграл «Витории Гимарайнш», прервав серию из 6 побед

Лиссабонский «Спортинг» потерпел поражение от «Витории Гимарайнш» в матче 14-го тура чемпионата Португалии.
Обновлено в 19:04
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников СИЗО

Находящиеся под арестом Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграют в футбол в СИЗО против команды сотрудников "Бутырки", сообщает "МК".
Обновлено в 09:04
Футбол

«Барселона» может заменить Вальверде наставником «Сассуоло»

"Барселона" уже ищет варианты для замены своего главного тренера Эрнесто Вальверде.
Обновлено в 14:57
Футбол

Хавбек «Севильи» заработал красную карточку пока шел в раздевалку

Футболист получил красную карточку в перерыве, когда шел в раздевалку.
Обновлено в 18:43
Футбол

Дзюба вошел в ТОП-100 лучших футболистов 2018 года

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба вошел в ТОП-100 лучших футболистов 2018 года.
Обновлено в 10:34
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с аутсайдером голландской лиги

Голландский "Витесс", который возглавляет россиянин Леонид Слуцкий, сыграл вничью с "Де Графсхапом" в матче 17-го тура чемпионата Голландии - 2:2, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:37
Футбол

Вратарь «Ювентуса» рассказал об изменениях в клубе с приходом Роналду

Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щенсны после матча с "Ромой" в рамках 17-го тура Серии А рассказал об изменениях в команде с приходом нападающего Криштиану Роналду, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:44
Футбол

Балотелли снялся в документальном фильме «Я не обезьяна»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли снялся во французском документальном фильме о расизме в футболе под названием «Я не обезьяна».
Обновлено в 14:58
Футбол

«Челси» предложил «Роме» и «Интеру» купить Кэхилла

Лондонский «Челси» предложил итальянским «Роме» и «Интеру» приобрести своего защитника Гари Кэхилла.
Обновлено в 18:05
Футбол

Мбаппе может превзойти Роналду по достижениям

Кампос, считает, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может превзойти португальца.
Обновлено в 11:18
Футбол

«Хоффенхайм» и «Майнц» сыграли вничью

"Хоффенхайм" сыграл вничью с "Майнцем" в матче 17-го тура чемпионата Германии (1:1). Хозяева поля набрали 25 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице, гости с 21 баллом располагаются на 12-й строчке.
Обновлено в 13:59
Футбол

Азар: «Нам не повезло, но я держу в голове позитивные моменты»

Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура АПЛ против "Лестера".
Обновлено в 06:52
Футбол

Гари Невилл: «Боюсь, что „Ливерпуль“ станет чемпионом. Тогда мне придется уехать в Папуа-Новую Гвинею»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ.
Обновлено в 14:51
ещё по теме
Гарри Кейн
Британский футболист
Английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тео Уолкотт
Британский футболист
Английский футболист. Игрок клуба Эвертон и сборной Англии. В 2012 году был признан самым скоростным футболистом мира по версии Bleacher Report. В большинстве матчей играет на правом фланге, но иногда выходит и в нападении, как за клуб, так и на уровне сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное