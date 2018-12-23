Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» с теннисным счетом
«Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» с теннисным счетомSoccer.ru12:51
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Футбол
Черышев попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Уэской»
Обновлено в 05:19
Футбол
Дмитрий Назаров: «Глушаков не может руководить заговором в „Спартаке“»
Известный актер театра и кино, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров прокомментировал обвинения фанатов клуба в адрес капитана красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 17:43
Футбол
«Спортинг» проиграл «Витории Гимарайнш», прервав серию из 6 побед
Лиссабонский «Спортинг» потерпел поражение от «Витории Гимарайнш» в матче 14-го тура чемпионата Португалии.
Обновлено в 19:04
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников СИЗО
Находящиеся под арестом Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграют в футбол в СИЗО против команды сотрудников "Бутырки", сообщает "МК".
Обновлено в 09:04
Футбол
«Барселона» может заменить Вальверде наставником «Сассуоло»
"Барселона" уже ищет варианты для замены своего главного тренера Эрнесто Вальверде.
Обновлено в 14:57
Футбол
Хавбек «Севильи» заработал красную карточку пока шел в раздевалку
Футболист получил красную карточку в перерыве, когда шел в раздевалку.
Обновлено в 18:43
Футбол
Дзюба вошел в ТОП-100 лучших футболистов 2018 года
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба вошел в ТОП-100 лучших футболистов 2018 года.
Обновлено в 10:34
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с аутсайдером голландской лиги
Голландский "Витесс", который возглавляет россиянин Леонид Слуцкий, сыграл вничью с "Де Графсхапом" в матче 17-го тура чемпионата Голландии - 2:2, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:37
Футбол
Вратарь «Ювентуса» рассказал об изменениях в клубе с приходом Роналду
Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щенсны после матча с "Ромой" в рамках 17-го тура Серии А рассказал об изменениях в команде с приходом нападающего Криштиану Роналду, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:44
Футбол
Балотелли снялся в документальном фильме «Я не обезьяна»
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли снялся во французском документальном фильме о расизме в футболе под названием «Я не обезьяна».
Обновлено в 14:58
Футбол
«Челси» предложил «Роме» и «Интеру» купить Кэхилла
Лондонский «Челси» предложил итальянским «Роме» и «Интеру» приобрести своего защитника Гари Кэхилла.
Обновлено в 18:05
Футбол
Мбаппе может превзойти Роналду по достижениям
Кампос, считает, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может превзойти португальца.
Обновлено в 11:18
Футбол
«Хоффенхайм» и «Майнц» сыграли вничью
"Хоффенхайм" сыграл вничью с "Майнцем" в матче 17-го тура чемпионата Германии (1:1). Хозяева поля набрали 25 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице, гости с 21 баллом располагаются на 12-й строчке.
Обновлено в 13:59
Футбол
Азар: «Нам не повезло, но я держу в голове позитивные моменты»
Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура АПЛ против "Лестера".
Обновлено в 06:52
Футбол
Гари Невилл: «Боюсь, что „Ливерпуль“ станет чемпионом. Тогда мне придется уехать в Папуа-Новую Гвинею»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ.
Обновлено в 14:51