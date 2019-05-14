Футбол
«Тоттенхэм» раздумывает над арендой БэйлаSport24.ru 00:23
Лондонский «Тоттенхэм» рассматривает вариант аренды полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла.
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Культура
Радиостанция «Говорит Москва» сняла с эфира шоу Сергея Доренко
Радиостанция «Говорит Москва» сняла с эфира утреннее шоу Сергея Доренко, говорится в Телеграм-канале радиостанции.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль
Обновлено вчера в 16:53
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросит «маяк» на астероид в середине недели
Обновлено вчера в 05:42
Экономика
СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута
«Вопрос возможной реализации активов, владение которыми не является стратегическим приоритетом компании, находится в постоянном фокусе внимания набсовета и менеджмента Utair»,— заявил газете представитель авиакомпании, не уточнив конкретные активы и суммы.
Обновлено вчера в 19:19
Шоу-бизнес
Садальского приструнили за пиар на смерти Доренко
Поводом для возмущения Стаса Садальского стал материал телеканала "Звезда": журналисты опубликовали комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году, по поводу смерти Сергея Доренко.
Обновлено вчера в 13:28
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах
Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах, продемонстрировав очередную растяжку.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Общество
Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах
Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Правительство Японии осудило слова депутата о «войне» за Курилы
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга осудил и подверг критике слова депутата от партии "Обновления Японии" Ходаки Маруямы о "войне" применительно к решению вопроса четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, которые в Японии принято называть "северными территориями".
Обновлено вчера в 22:27
Музыка
Сергей Шнуров заявил о распаде «Ленинграда»
Музыкант Сергей Шнуров 13 мая официально объявил о роспуске группы «Ленинград».
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине
Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
5G настраивают на импортозамещение
Власти поддержат отечественные IT-компании Операторы связи в сетях 5G должны будут применять преимущественно российские оборудование и софт, следует из обновленного проекта концепции создания и развития 5G в РФ (есть у "Ъ").
Обновлено вчера в 18:16
Экономика
Часть россиян освободят от подоходного налога
Согласно документу, россияне, которым списали безнадежную задолженность, не будут платить 13 процентов подоходного налога в бюджет.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 21:37
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено вчера в 06:59
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 02:55
Интернет
Роскомнадзор обвинили во взломе компьютеров россиян ради блокировки Telegram
Telegram-канал «IT уголовные дела СОРМ россиюшка» рассказал, что Роскомнадзор использует взломанные устройства российских пользователей для блокировки прокси-серверов, обеспечивающих доступ к Telegram.
Обновлено вчера в 10:50
Общество
Фигурант дела о «грязной нефти» отказался быть «козлом отпущения»
Бывший глава нефтяной компании добавил, что его специально делают козлом отпущения. Сейчас он находится в международном розыске.
Обновлено 12 мая в 14:29
Политика
Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.
Обновлено вчера в 14:52
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия
Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено 12 мая в 21:02
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено вчера в 14:28
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Что предлагает Минсельхоз Минсельхоз подготовил поправки в закон "О ветеринарии", которые расширяют полномочия Россельхознадзора по контролю за ввозом импортных продуктов животноводства, в том числе для личного потребления гражданами.
Обновлено вчера в 14:01
Политика
Турки обнаружили трещины в фундаменте АЭС «Аккую». Ее строит «Росатом»
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
В «Атлетико» полагают, что Гризманн перейдет в «Барселону»
Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн может перебраться в «Барселону» в ближайшее трансферное окно.
Обновлено вчера в 09:24
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Экс-директор «Удокана» стал первым замом главы администрации Читы
Бывший директор кинотеатра «Удокан», депутат городской думы Александр Сапожников назначен первым заместителем главы администрации Читы, соответствующее распоряжение подписал накануне сити-менеджер Олег Кузнецов, сообщили "МК в Чите" 14 мая в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
Пентагон подготовил план отправки 120 тысяч военных, чтобы противодействовать Ирану
Патрик Шанахан, исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Америки, представил обновленный военный план, который предусматривает отправку до 120 тысяч военнослужащих на Ближний Восток в случае, если Иран атакует американских военных или ускорит разработку ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:20