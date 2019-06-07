Футбол

«Тоттенхэм» расстался с ЛьорентеSoccer.ru вчера в 14:32

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34-летний испанец выступал за "шпор" с сентября 2017 года. Всего он провел в составе лондонцев 66 матчей, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Также "Тоттенхэм" сегодня покинул вратарь Михел Ворм.
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«Тоттенхэм» расстался с Льоренте

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