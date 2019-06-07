Футбол
«Тоттенхэм» расстался с ЛьорентеSoccer.ru вчера в 14:32
34-летний испанец выступал за "шпор" с сентября 2017 года. Всего он провел в составе лондонцев 66 матчей, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Также "Тоттенхэм" сегодня покинул вратарь Михел Ворм.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
Политика
Трамп призвал NASA сосредоточиться на Марсе
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
Шоу-бизнес
Принцесса Монако тайно крестила сына
Принцесса Монако Шарлотта Казираги тайно крестила сына, сообщает StarHit.
Обновлено в 01:40
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Ravon анонсировал новую бюджетную модель, реального конкурента Ладе
Эксперты не исключают, что под брендом Ravon выйдет достойный конкурент российским Ладам.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Штаб операции в Донбассе уточнил данные о потерях украинских военных
В рузультате двое украинских военнослужащих погибли, еще 10 получили ранения или травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
В Подмосковье чиновнику прострелили ногу за замечание водителю
По информации телеканала, вечером 7 июня Тышко переходил дорогу и сделал замечание одному из водителей.
Обновлено в 02:15
Общество
Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы был превышен почти в семь раз
Превышение допустимой концентрации сероводорода в атмосферном воздухе установлена в России на уровне 0,008 мг/м3.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Москве бандиты на Audi отобрали у прохожих 12 миллионов
В столице банда на иномарке отобрала у прохожих почти 12 миллионов рублей.
Обновлено в 02:56
Происшествия
МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова
В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного».
Обновлено вчера в 11:34
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Зеленский устроил закрытую встречу с прессой в лесу
Президент Украины Владимир Зеленский устроил закрытую встречу с журналистами в лесу, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Сирийская армия остановила атаку боевиков на севере провинции Хама
Сирийская Арабская армия (САА) смогла остановить внезапную атаку боевиков из коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» на правительственные силы.
Обновлено вчера в 07:49
Наука
Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног
Обновлено в 01:09
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Авто
Названы топ-10 популярных иномарок с пробегом в России
Портал "Цена Авто" составил рейтинг самых популярных иномарок на вторичном российском рынке на основе данных о продажах за первые 4 месяца 2019 года.
Обновлено в 01:00
Футбол
Сборная Украины разгромила Сербию в отборочном матче Евро-2020
Сборная Украины по футболу нанесла разгромное поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 00:31
Политика
Глава германского концерна BASF поддержал «Северный поток — 2»
Глава крупнейшего в мире германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2», а также призвал «вернуть» Россию в международное сообщество.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Музыка
Загитова продемонстрировала выступление под новую песню
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Свердловской области горит исправительная колония
В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.
Обновлено в 02:58
Хоккей
В семье Владимира Тарасенко родился сын
Обновлено в 02:33
Здоровье
Ученые назвали молодильную ягоду
Обновлено в 03:13
Футбол
СМИ: «Порту» грозит исключение из высшего дивизиона Португалии
В статье 57 регламена даже предусмотрена санкция в виде исключения из соревнования на срок от одного до трех сезонов.
Обновлено в 00:44
Футбол
«Айнтрахт» определился с заменой Йовичу
Руководство немецкого "Айнтрахта" намеревается пригласить девятнадцатилетнего нападающего "Црвены Звезды" Деяна Йовелича, в лице которого немцы видят замену перебравшемуся за солидные деньги в "Реал" Луке Йовичу.
Обновлено в 02:29
Футбол
СМИ: Мэддисон хочет остаться в «Лестере», несмотря на интерес «МЮ»
По информации источника, 22-летний футболист не хочет покидать стадион «Кинг Пауэр», несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед», который готов заплатить за Мэддисона 67 миллионов евро.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
В ВСУ заявили, что имеют право отвечать на обстрелы в Донбассе
Командование операции объединенных сил Украины в Донбассе заявило, что военные имеют право вести огонь в ответ на обстрелы позиций силовиков в Донбассе.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Дайнеко считает, что лучше иметь целлюлит на бедрах, чем в мозгах
Знаменитость укорила ее: лучше иметь целлюлит на бедрах, чем в мозгах.
Обновлено вчера в 06:43
Армия и оружие
США оценили решение Турции отправить в Россию военных для обучения работе с С-400
Заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд заявила, что Вашингтон разочарован решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова
Обновлено вчера в 10:03