Футбол

«Тоттенхэм»: обследование не выявило сотрясение мозга у ВертонгенаРИА Новости 13:09

Лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм" на своем официальном сайте объявил, что медицинское обследование не выявило сотрясение мозга у защитника Яна Вертонгена. "Тоттенхэм" во вторник проиграл на своем поле амстердамскому "Аяксу" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 0:1.
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«Тоттенхэм»: «У Фертонгена нет сотрясения мозга»

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«Тоттенхэм» объявил о состоянии Вертонгена

Sportbox.RU01:49

Обследование не выявило у Вертонгена сотрясения мозга

Sport24.ru12:43
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