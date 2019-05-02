«Тоттенхэм»: обследование не выявило сотрясение мозга у ВертонгенаРИА Новости 13:09

Лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм" на своем официальном сайте объявил, что медицинское обследование не выявило сотрясение мозга у защитника Яна Вертонгена. "Тоттенхэм" во вторник проиграл на своем поле амстердамскому "Аяксу" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 0:1.

«Тоттенхэм»: обследование не выявило сотрясение мозга у Вертонгена

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