Футбол
«Тоттенхэм» рассчитывает подписать КэрроллаЕвро-футбол.ру 02:30
Нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл может продолжить карьеру в другом лондонском клубе - "Тоттенхэме". Как информирует The Sun, "шпоры" хотят подписать 30-летнего бомбардира в связи с травмой Гарри Кейна, выбывшего из строя на полтора месяца.
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