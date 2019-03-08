«Тоттенхэм» проведет первый матч на новом стадионе в начале апреляРИА Новости 14:29

Футболисты лондонского "Тоттенхэма" проведут первый матч на новом стадионе в начале апреля, сообщается на официальном сайте английского клуба.

«Тоттенхэм» проведет первый матч на новом стадионе в начале апреля

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