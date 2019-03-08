Футбол

«Тоттенхэм» проведет первый матч на новом стадионе в начале апреляРИА Новости 14:29

Футболисты лондонского "Тоттенхэма" проведут первый матч на новом стадионе в начале апреля, сообщается на официальном сайте английского клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Тоттенхэм» определился с датами проведения первого матча на новом стадионе

Чемпионат15:07

«Тоттенхэм» назвал соперников по тестовым матчам на новом стадионе

Спорт-Экспресс13:56

«Тоттенхэм» объявил о грядущих тестовых матчах на своей новой арене

Soccer.ru14:25

«Тоттенхэм» планирует провести первый матч на новом стадионе в начале апреля

Матч ТВ14:16

«Тоттенхэм» назвал дату проведения первого матча на новом стадионе

Sport24.ru14:09

«Тоттенхэм» проведет первый матч на новом стадионе в начале апреля

РИА Новости14:29

«Тоттенхэм» сыграет первый матч на новом стадионе с «Брайтоном» или «Кристал Пэлас»

Sports.ru14:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 15:57, Ашберн
Общество

В Германии нашли вещи убитых нацистами советских и польских граждан

Обновлено в 15:50
Происшествия

Бывшая «Юная мисс Вселенная» умерла в 19 лет

"Юная мисс Вселенная —2017" Лотте ван дер Зее умерла от сердечного приступа. Об этом сообщается в ее инстаграме.
Обновлено в 11:24
Энергетика

Всемирный банк обязал Венесуэлу выплатить Conocophillips более $8 млрд

Венесуэла должна выплатить нефтегазовой компании ConocoPhillips $8,7 млрд за национализацию нефтяных активов в 2007 году, постановил арбитражный трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка, сообщает пресс-служба американской компании.
Обновлено в 15:48
Происшествия

В Москве подросток умер после похода к стоматологу

В Москве подросток умер после визита врачу, сообщается на сайте столичного СК.
Обновлено в 11:51
Политика

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг снова взяли под стражу

Информатор ресурса разоблачителей WikiLeaks Челси Мэннинг (до смены пола была известна как Брэдли Мэннинг) снова взята под стражу в США.
Обновлено в 14:34
Происшествия

Бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга задержали в аэропорту

Экс-заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, покинувшего пост после скандала, задержали в московском аэропорту Внуково.
Обновлено в 10:48
Политика

В Каракасе восстанавливают электроснабжение

Обновлено в 15:27
Политика

Массовые протесты проходят в столице Алжира

Обновлено в 11:30
Политика

Министр ВВС США уйдет в отставку

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США сообщило, что министр ВВС США Хезер Уилсон намерена уйти в отставку.
Обновлено в 14:27
Политика

В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским

Согласно тексту законопроекта, Вашингтон не признает "де-юре или де-факто" российский суверенитет над Крымом, а также над воздушным пространством или территориальными водами полуострова.
Обновлено в 05:18
Политика

Албанская православная церковь отказалась признать ПЦУ

Синод Албанской церкви, одной из 15 поместных Православных церквей мира, отказался признавать новую церковь Украины, созданную в декабре Константинопольским патриархатом, сообщило греческое агентство "Ромфеа" в пятницу.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против участников акции в Стамбуле

Слезоточивый газ против участников акции "Ночь феминисток" в Стамбуле применили сотрудники полиции Турции. Об этом сообщает телеканал "Т24".
Обновлено в 13:30
Политика

Премьер Италии рассказал о работе по отмене антироссийских санкций

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что он пытается способствовать отмене международных санкций против России, которые, по мнению итальянских правящих партий, неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.
Обновлено в 13:27
Армия и оружие

Глава Минобороны Чехии включил Россию в число главных угроз для НАТО

Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар включил Россию в число главных угроз для НАТО.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Мужчины с цветами нагрянули в российское фем-кафе и были угнетены

Накануне Международного женского дня группа мужчин с охапками тюльпанов ворвалась в петербургскую феминистскую кофейню «Симона», сообщает «Росбалт».
Обновлено в 03:45
Спорт

Павлова: диванным критикам вернется весь их негатив

Павлова в своем аккаунте в Instagram попросила болельщиков не писать негативные комментарии.
Обновлено в 13:07
Спорт

Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону

В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершился женский спринт.
Обновлено в 11:39
Политика

Генсек ООН рассказал о нарушениях прав женщин в мире

Несмотря на прогресс в области прав женщин, достигнутый в последние десятилетия, мужчины по-прежнему продолжают доминировать в мире, заявил в пятницу, 8 марта, генсек ООН Антониу Гутерриш.
Обновлено в 12:26
Спорт

Скелетонист Трегубов завоевал серебро на чемпионате мира в Уистлере

Обновлено в 14:58
Космос

Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
Обновлено в 09:20
Происшествия

«Не наш Богдан»: родным убитого бойца ВСУ пришлось хоронить незнакомца

Обновлено в 12:09
Происшествия

Один человек погиб в ДТП в Подмосковье

Один человек погиб, восемь (в том числе четверо детей) пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Московской области.
Обновлено в 12:39
Энергетика

Норвежский суверенный фонд распродаст доли в нефтегазовых компаниях

Норвежский фонд национального благосостояния (ФНБ), который является крупнейшим в мире, продаст часть своих нефтегазовых активов.
Обновлено в 12:30
Спорт

Женская сборная США подала в суд на национальную федерацию футбола

Гражданский иск подан в суд Лос-Анджелеса в Международный женский день, отмечает телеканал NBC.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие

Смертоносный: в США оценили потенциал российского автомата АК-203

Американские СМИ заинтересовались открытием российско-индийского предприятия по производству автоматов АК-203 в городе Корва на северо-востоке Индии.
Обновлено в 07:02
Происшествия

В Серебряном Бору произошел пожар

Обновлено в 13:06
Экономика

Россиян предупредили об опасности хранения долларов дома

Международный финансовый консультант Исаак Беккер предупредил россиян о рисках хранения иностранной наличной валюты.
Обновлено вчера в 13:03
Политика

США намерены сосредоточиться на дипломатическом давлении на Венесуэлу

В Вашингтоне намерены сосредоточиться на дипломатическом, экономическом и финансовом давлении на боливарианские власти Венесуэлы, а не на применении военной силы.
Обновлено в 13:34
Общество

Шнуров 8 марта написал стихи о домашнем насилии над мужчинами

Обновлено в 15:31
Происшествия

У Марадоны на Кубе обнаружили трех детей от разных женщин

Матиас Морла, юрист представляющий интересы легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, сообщил, что у его клиента на Кубе обнаружили трех детей от двух женщин.
Обновлено в 13:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Домашний стадион клуба - «Уэмбли».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное