«Тоттенхэм» проиграл первый матч на новом стадионеSports.ru 09:25

«Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму» (0:1) в матче 36-го тура чемпионата Англии. Это первое поражение «шпор» на новом стадионе.

«Тоттенхэм» проиграл первый матч на новом стадионе

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