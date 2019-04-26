Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму», впервые пропустив на новом стадионеSport24.ru 09:20

Тоттенхэм — Вест Хэм
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
26′
Роберт Снодграсс
Лукас Моура
Фернандо Льоренте
66′
67′
Мичейл Антонио
Дэнни Роуз
Винсент Янссен
77′
77′
Роберт Снодграсс
Педро Обианг
80′
Марко Арнаутович
Лукас Перес
Деле Алли
Виктор Ваньяма
85′
85′
Марк Нобл
Анжело Огбонна
86′
Райан Фредерикс
В английской Премьер-лиге завершилось лондонское дерби между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом». «Молотобойцы» добились минимальной победы (1:0). Отметим, что гости последний раз обыгрывали «шпор» на выезде в сезоне-2013/14 АПЛ.
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