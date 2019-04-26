«Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму», впервые пропустив на новом стадионеSport24.ru 09:20

В английской Премьер-лиге завершилось лондонское дерби между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом». «Молотобойцы» добились минимальной победы (1:0). Отметим, что гости последний раз обыгрывали «шпор» на выезде в сезоне-2013/14 АПЛ.

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