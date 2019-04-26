«Тоттенхэм» теряет очки в матче с «Вест Хэмом»Soccer.ru 09:20

"Тоттенхэм" уступил "Вест Хэму" в матче 36-го тура АПЛ. После этой встречи "Тоттенхэм" остается на третьей позиции в таблице (70 очков), а "Вест Хэм" - на одиннадцатой (46 очков).

«Тоттенхэм» теряет очки в матче с «Вест Хэмом»

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