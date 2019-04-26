Футбол

«Тоттенхэм» теряет очки в матче с «Вест Хэмом»Soccer.ru 09:20

Тоттенхэм — Вест Хэм
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
26′
Роберт Снодграсс
Лукас Моура
Фернандо Льоренте
66′
67′
Мичейл Антонио
Дэнни Роуз
Винсент Янссен
77′
77′
Роберт Снодграсс
Педро Обианг
80′
Марко Арнаутович
Лукас Перес
Деле Алли
Виктор Ваньяма
85′
85′
Марк Нобл
Анжело Огбонна
86′
Райан Фредерикс
"Тоттенхэм" уступил "Вест Хэму" в матче 36-го тура АПЛ. После этой встречи "Тоттенхэм" остается на третьей позиции в таблице (70 очков), а "Вест Хэм" - на одиннадцатой (46 очков).
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