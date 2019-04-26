Футбол
«Тоттенхэм» теряет очки в матче с «Вест Хэмом»Soccer.ru 09:20
|26′
Роберт Снодграсс
Лукас Моура
Фернандо Льоренте
|66′
|67′
Мичейл Антонио
Дэнни Роуз
Винсент Янссен
|77′
|77′
Роберт Снодграсс
Педро Обианг
|80′
Марко Арнаутович
Лукас Перес
Деле Алли
Виктор Ваньяма
|85′
|85′
Марк Нобл
Анжело Огбонна
|86′
Райан Фредерикс
|63%
|Владение мячом
|37%
|82%
|Процент точных передач
|71%
|3
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|8
|7
|Сейвы вратарём
|4
|5
|Офсайды
|3
|2
|Угловые
|7
|9
|Отборы
|16
|3
|Фолы
|8
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 3‑5‑2
1
Льорис
6
Санчес
4
Алдервейрелд
33
Дэвис
21
Фойт
23
Эриксен
15
Дайер
12
Ваньяма
9
Янссен
7
Сон Хын Мин
18
Льоренте
1
Фабианьский
24
Фредерикс
4
Бальбуэна
23
Диоп
26
Масуаку
30
Антонио
21
Огбонна
14
Обианг
41
Райс
8
Андерсон
27
Перес
Вест Хэм
Расстановка 4‑5‑1
"Тоттенхэм" уступил "Вест Хэму" в матче 36-го тура АПЛ. После этой встречи "Тоттенхэм" остается на третьей позиции в таблице (70 очков), а "Вест Хэм" - на одиннадцатой (46 очков).
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Тоттенхэм - Вест Хэм. Прогноз на матч АПЛ: очередная уверенная победа «шпор»?
Sport-place25 апреля в 08:21
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:44, Ашберн
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