«Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм» в лондонском дербиРИА Новости 09:35

Футболисты "Вест Хэм Юнайтед" обыграли на выезде "Тоттенхэм Хотспур" в лондонском дерби в рамках 36-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в субботу на новой арене "шпор", завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Майкл Антонио на 67-й минуте.

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