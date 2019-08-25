Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Ньюкаслу» в матче АПЛЧемпионат 13:25
В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» уступил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживал матч арбитр Майк Дин. Единственный гол был забит в середине первого тайма.
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