Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Ньюкаслу» в матче АПЛЧемпионат 13:25
В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» уступил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживал матч арбитр Майк Дин. Единственный гол был забит в середине первого тайма.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Армия и оружие
Миссия США, Канады, Норвегии совершит наблюдательный полет над Россией
В период с 26 по 30 августа военные США, Канады и Норвегии выполнят совместный наблюдательный полет над территорией России.
Обновлено в 19:43
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
Общество
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
Обновлено в 12:34
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Экономика
Минфин признал 66% налоговых преференций неэффективными
По данным ведомства, на местные бюджеты положительно повлияли региональные преференции по налогам на прибыль и имущество только на 87 млрд рублей, следует из расчетов Минфина за 2018 года.
Обновлено в 15:00
Технологии
Учёные выяснили смертельную опасность работы в офисе
Учёные из Норвегии выяснили, каким физическим активностям нужно уделять время каждый день, и сколько часов сидения на месте увеличивают риск преждевременной смерти.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
Появилось видео отражения атаки Израиля системами ПВО САР в Дамаске
Видео отражение атаки израильских ВВС системами ПВО САР на окраине сирийской столицы попало в распоряжение Федерального агентства новостей.
Обновлено вчера в 17:52
Шоу-бизнес
Дима Билан устроил переполох в «Инстаграм», раздевшись до трусов
Привлечь к себе внимание артисту удалось и вне сцены – в своем «Инстаграм» певец выложил откровенную фотографию, которая произвела фурор среди его подписчиц.
Обновлено в 12:12
Общество
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Технологии
«Триколор» отвернулся от «Витрины ТВ»
Оператор прекратил онлайн-трансляции каналов ВГТРК и НМГ Крупнейший в России оператор платного ТВ "Триколор" перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и "Национальной Медиа Группы" (НМГ).
Обновлено в 18:32
Общество
Минсельхоз хочет вернуть неиспользуемые земли за счет их отъема
Минсельхоз намерен ввести в оборот 4,8 млн га земель сельхозназначения до 2024 года.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Экономика
ГАЗ может разориться из-за американских санкций в 2020 году
«Группа ГАЗ», крупнейший российский производитель коммерческих автомобилей, вынуждена сокращать производство из-за американских санкций.
Обновлено в 05:52
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:12
Политика
Президент Абхазии лидирует на выборах главы страны
Обновлено в 19:29
Политика
Депутат Рады заявил, что США управляли Украиной при Порошенко
По словам депутата, бывший президент просто исполнял волю определенных лиц из США Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу NewsOne рассказал о том, как США контролировали страну при Петре Порошенко.
Обновлено в 00:55
Политика
Власти Восточной Германии выступили за возвращение к формату G8
Премьер-министры четырёх земель Восточной Германии — Бранденбурга, Саксонии, Саксонии-Анхальта и Тюрингии — призвали вернуться к формату "Большой восьмёрки" (G8) с участием РФ и активизировать диалог с Москвой.
Обновлено в 15:35
Авто
Тюнеры показали рестмод 53-летнего пикапа Chevrolet Crew Cab
Специалисты сделали из старенького автомобиля эффектный рестмод, получивший название Ponderosa и новые силовые установки.
Обновлено в 10:06
Общество
Гороскоп на 25 августа: Овнам не стоит ждать поддержки окружающих
Сделайте что-нибудь полезное для пространства, которое вас окружает, и устройте праздник любимому человеку.
Обновлено вчера в 19:45
Гаджеты
Портативная консоль Smach Z на Windows 10 стала ещё мощнее
Позже разработчики решили снова изменить процессор и задержали выход приставки. В этот раз Smach Z разрабатывают на Ryzen Embedded V1807B.
Обновлено в 15:53
Гаджеты
Опубликованы способы снижения вреда здоровью от смартфонов
19 августа Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах «с целью профилактики возможного вреда здоровью учеников и повышения эффективности образовательного процесса».
Обновлено в 15:52
Космос
Рогозин рассказал о перестыковке «Союза» с МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что перестыковка корабля "Союз МС-14" с роботом Fedor на борту к Международной космической станции (МКС)состоится 27 августа.
Обновлено вчера в 15:12
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля
С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено в 03:20
Политика
Песков назвал нелогичным взаимодействие России с G7 без Китая и Индии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о макрополитике и макроэкономике в рамках взаимодействия с G7 без Китая, без Индии «вряд ли логично».
Обновлено в 13:52
Футбол
Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»
"Барселона" нанесла разгромное поражение севильскому "Бетису" в матче второго тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:52
Происшествия
В Барселоне эвакуировали пляж из-за взрывного устройства
Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа у исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.
Обновлено в 09:42