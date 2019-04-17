Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧRT на русском 17:02

Манчестер Сити — Тоттенхэм
4 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
4′
7′
Сон Хын Мин
10′
Сон Хын Мин
Бернарду Силва
11′
Рахим Стерлинг
21′
41′
Мусса Сиссоко
41′
Мусса Сиссоко
Фернандо Льоренте
48′
Сон Хын Мин
54′
Дэнни Роуз
Серхио Агуэро
59′
Давид Сильва
Фернандиньо
63′
73′
Фернандо Льоренте
78′
Виктор Ваньяма
82′
Лукас Моура
Бен Дэвис
Бенжамен Менди
Лерой Сане
84′
90′+1′
Дэнни Роуз
Давинсон Санчес Мина
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» потерпел поражение от «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Манчестере на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев поля. В составе «Сити» дубль оформил Рахим Стерлинг, забивший на 4-й, и 21-й минутах.
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