Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Бернли» в гостевом матчеСпорт-Экспресс 09:29
Крис Вуд
|57′
|62′
Харри Уинкс
Фернандо Льоренте
|65′
Фернандо Льоренте
|65′
Харри Кейн
|69′
Хуан Фойт
Фил Бардсли
|72′
|76′
Хуан Фойт
Эрик Ламела
Джеффри Хендрик
Роберт Брэди
|80′
Дуайт Макнил
Йоханн Берг Гудмундссон
|80′
Эшли Барнс
|83′
|86′
Эрик Ламела
|88′
Сон Хын Мин
Лукас Моура
|30%
|Владение мячом
|70%
|60%
|Процент точных передач
|80%
|2
|Удары в сторону ворот
|5
|3
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|2
|4
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|6
|8
|Отборы
|5
|8
|Фолы
|12
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Бернли
Расстановка 4‑4‑2
1
Хитон
26
Бардсли
5
Тарковски
6
Ми
3
Тэйлор
12
Брэйди
18
Вествуд
4
Корк
7
Гудмундссон
11
Вуд
10
Барнс
1
Льорис
11
Ламела
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
24
Орье
17
Сиссоко
18
Льоренте
3
Роуз
27
Моура
10
Кейн
23
Эриксен
Тоттенхэм
Расстановка 3‑4‑3
"Тоттенхэм" уступил "Бернли" в гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии (1:2). В составе "шпор" голом отметился форвард Харри Кейн, у "бордовых" отличились нападающие Крис Вуд и Эшли Барнс. "Тоттенхэм" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 60 очков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:01, Ашберн
Шоу-бизнес
Госпитализирован режиссер Георгий Данелия
Обновлено в 19:30
Политика
Порошенко назвал Украину «агрессором»
Президент Украины Петр Порошенко в ходе митинга в городе Жолква оговорился, назвав Украину "агрессором", запись его выступления опубликована в YouTube.
Обновлено в 17:30
Политика
Мадуро поблагодарил жителей Нью-Йорка за поддержку Венесуэлы
Венесуэльский лидер Николас Мадуро поблагодарил жителей Нью-Йорка за поддержку Венесуэлы.
Обновлено в 20:55
Политика
Корабли ВМС Венесуэлы задержали судно с гумпомощью
Военные корабли Венесуэлы 23 февраля задержали судно с гуманитарной помощью из Пуэрто-Рико.
Обновлено в 17:51
Музыка
Певица MARUV представит Украину на Евровидении-2019
Обновлено в 17:24
Политика
Послом Саудовской Аравии в США впервые стала женщина
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые назначил женщину, принцессу Риму бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд, на пост посла в США, gthtlftn РИА "Новости" / "Назначается на пост посла в США в ранге министра принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд", — отмечается в указе.
Обновлено в 16:57
Экономика
Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долгов
По данным агентства, общая сумма прощённого долга составила 361 млн дирхамов ОАЭ ($98 млн).
Обновлено в 16:16
Происшествия
В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении
Старшего дознавателя управления МВД по Улан-Удэ уволили после того, как она пригласила танцовщицу на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
Обновлено в 09:41
Спорт
Лыжник Большунов взял серебро чемпионата мира в скиатлоне
Александр Большунов занял второе место в скиатлоне, уступив одну десятую секунды норвежцу Сьюру Роте.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-западе Китая
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в воскресенье в юго-западной китайской провинции Сычуань.
Обновлено в 20:22
Политика
Дюжев прокомментировал обвинения Серебрякова в адрес России
Актер Дмитрий Дюжев прокомментировал Пятому каналу заявление своего коллеги Алексея Серебрякова о том, что Россия "разжигала войны" в ряде стран.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Грузовой самолет разбился на юге США
Обновлено в 17:19
Космос
Спутник «Ресурс-П» на замену отказавшему запустят в 2020 году
Обновлено в 20:15
Происшествия
В Хабаровске предотвращен массовый расстрел в школе
18-летний студент, собиравшийся придти в школу в Хабаровске с оружием и устроить расстрел, пойман спецслужбами.
Обновлено в 19:17
Политика
Ким Чен Ын поехал на встречу с Трампом на бронепоезде
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
В США оценили российскую «торпеду апокалипсиса»
Американские эксперты отвергли предположение, что «Посейдон» предназначен для нанесения первого удара по противнику, после просмотра видео испытания, которое ранее показало российское Минобороны.
Обновлено в 15:12
Культура
В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма
Обновлено в 02:57
Происшествия
Женщина принесла гроб к зданию самарского правительства
Обновлено 21 февраля в 14:50
Наука
Ученые нашли причину быстрого развития рака простаты
Исследователи Ратгерского университета выявили ген, указывающий на высокую вероятность развития рака предстательной железы, сообщает портал Medical Xpress.
Обновлено в 09:32
Авто
В Сети появились фото новой Lada Vesta FL
Ранее фотографии новой Vesta появились в паблике Lada Vesta в «ВКонтакте».
Обновлено в 11:59
Кино
Умер режиссер «Поющих под дождем» Стэнли Донен
Обновлено в 14:57
Транспорт
Правила посадки в самолет изменили в России
Приказ Минтранса России вступил в силу с 24 февраля, сообщило РИА «Новости».
Обновлено в 19:12
Политика
Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию
Если в 2017 году миграционный приток с Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году - только 14,8 тысячи человек.
Обновлено в 07:52
Общество
В России в 2018 году на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин
По состоянию на 1 января 2018 года в России проживало 78,7 млн женщин и 68 млн мужчин.
Обновлено в 10:35