Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Бернли», несмотря на гол КейнаSport24.ru 09:22

Бернли — Тоттенхэм
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Терф Мур»
Крис Вуд
57′
62′
Харри Уинкс
Фернандо Льоренте
65′
Фернандо Льоренте
65′
Харри Кейн
69′
Хуан Фойт
Фил Бардсли
72′
76′
Хуан Фойт
Эрик Ламела
Джеффри Хендрик
Роберт Брэди
80′
Дуайт Макнил
Йоханн Берг Гудмундссон
80′
Эшли Барнс
83′
86′
Эрик Ламела
88′
Сон Хын Мин
Лукас Моура
23 февраля «Тоттенхэм» проиграл на выезде «Бернли» в матче 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, проходившая на стадионе «Терф Мур», завершилась поражением «шпор» со счетом 1:2. «Бернли» повел в счете на 57-й минуте, когда Крис Вуд замкнул навес Дуайта Макнила.
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