Футбол
«Тоттенхэм» проиграл 5 раз подряд в гостях в АПЛ впервые за 15 летSports.ru 09:50
В 2000 году с августа по декабрь «Тоттенхэм» проиграл семь раз подряд под руководством Джорджа Грэма, а с марта по май 2004-го команда потерпела шесть поражений при Дэвиде Плите.
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Армия и оружие
Цаликов назвал важной задачей обеспечение армии контрактниками для ее боеготовности
Комплектование армии контрактниками является важной задачей в обеспечении ее боеготовности.
Обновлено в 11:08
Политика
Полиция на Украине получила 97 сообщений о нарушениях в «день тишины»
Тракало отметил, что на основе этих сообщений сегодня возбуждено одно уголовное дело, а также пять административных.
Обновлено в 11:42
Религия
Православные отметят Вербное воскресенье
К Вербному воскресенью уже подготовились в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Миассе.
Обновлено в 09:05
Политика
Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине
Иск в Шестой апелляционный суд Киева против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского подал украинский адвокат Андрей Хилько.
Обновлено в 12:59
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Происшествия
Появилась версия попадания девяти тонн кокаина на судно с россиянами
Российские моряки, арестованные в Кабо-Верде за контрабанду 9,5 тонны кокаина, подняли груз на борт после угроз членам экипажа.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 11:32
Хоккей
Воробьев рассказал о планах сборной на чемпионат мира
Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о победе над Швейцарией (5:2). По словам Воробьева, в сборной исходят из того, как будут играть на чемпионате мира, «уже крутятся такие мысли».
Обновлено 18 апреля в 16:15
Армия и оружие
Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе
Обновлено в 13:16
Общество
В возрасте 87 лет умерла фотограф Галина Кмит
В 87-летнем возрасте скончалась известный отечественный фотограф Галина Кмит.
Обновлено в 12:47
Футбол
Локомотив — ЦСКА 1:1 (2-й тайм)
Васин вышел на поле после перерыва, заменив Родриго Бекао. Для Васина этот матч стал первым с февраля 2018 года.
Обновлено в 13:26
Транспорт
В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права
Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в Instagram
Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено в 11:33
Общество
В Москве стартовала всероссийская акция «Библионочь»
В столице стартовала всероссийская акция «Библионочь», передаёт РИА Новости со ссылкой на главу департамента культуры города Александра Кибовского.
Обновлено в 13:05
Здоровье
Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
Единоборства
Первый бой UFC в Санкт-Петербурге закончился нокаутом
Противостояние Мустафаева и Физиева открыло UFC Fight Night в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:53
Происшествия
В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России
На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Слон насмерть затоптал пять человек в Индии
После нападения слона в двух деревнях индийского штата Орисса погибли пять человек. Об этом 19 апреля сообщает Hindu.
Обновлено в 11:20
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Происшествия
На территории музея-усадьбы Рериха в Ленобласти произошёл пожар
Старинное здание амбара на территории музея-усадьбы Рериха было уничтожено пожаром в Ленинградской области.
Обновлено в 12:04
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам
В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено вчера в 00:40
Происшествия
Двух школьниц задержали за организацию массового убийства
В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.
Обновлено в 06:56