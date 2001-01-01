Футбол

«Тоттенхэм» проиграл 5 раз подряд в гостях в АПЛ впервые за 15 летSports.ru 09:50

Челси — Бернли
22 апреля
в 15:00
Чемпионат Англии
Стадион «Стэмфорд Бридж»
В 2000 году с августа по декабрь «Тоттенхэм» проиграл семь раз подряд под руководством Джорджа Грэма, а с марта по май 2004-го команда потерпела шесть поражений при Дэвиде Плите.
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«Тоттенхэм» проиграл 5 раз подряд в гостях в АПЛ впервые за 15 лет

Sports.ru09:50
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