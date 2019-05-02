Футбол
«Тоттенхэм» продолжает следить за здоровьем ВертонгенаЕвро-футбол.ру 08:20
"Тоттенхэм" продолжает наблюдать за здоровьем защитника Яна Вертонгена, сообщает пресс-служба клуба. Напомним, во вторничном матче против "Аякса" Вертонген получил травму головы. Бельгиец пытался вернуться в игру, но очень скоро почувствовал себя плохо и был заменён.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:31, Ашберн
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