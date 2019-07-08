Футбол
«Тоттенхэм» продлил контракты с Дэвисом и УинксомSoccer.ru вчера в 12:54
Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила о продлении контрактов с защитником Беном Дэвисом и полузащитником Харри Уинксом.
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В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Обновлено вчера в 11:25
Футбол
Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки
Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 22:23
Экономика
«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино
Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:47
Политика
В Госдуме обсудят запрет на импорт грузинских вин и воды
Совет Госдумы намерен рассмотреть вопрос о прекращении импорта грузинского вина и воды.
Обновлено вчера в 07:54
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Мадуро начал переговоры с венесуэльской оппозицией
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
В прошлом сезоне футболист выступал за "Оренбург". В июне Сутормин заключил контракт с "Рубином", но потом решил перейти в "Зенит".
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Суд впервые рассмотрит дело о злоупотреблении свободой информации В городской суд Якутска направлено дело по обвинению журналиста еженедельника «Якутск вечерний» Михаила Романова в злоупотреблении свободой информации (п. 1 ст. 13.15 КоАП РФ).
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после ругани в адрес Путина
Телеканал уже принес официальное извинение за нецензурную лексику, используемую в прямом эфире.
Обновлено 07 июля в 23:21
Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Ребенок отказался пить молоко матери и спас ей жизнь
Обновлено в 00:03
Общество
В Роструде уточнили причины для отказа работнику в отпуске
Как сообщает «Российская газета», положенный в текущем году отпуск могут перенести на следующий год (с согласия работника), если предоставление отпуска может негативно сказаться на ходе работы предприятия.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Признавший вину фигурант дела «Нового величия» отказался от показаний
Фигурант дела «Нового величия» Павел Ребровский, ранее пошедший на сделку со следствием и признавший вину, отказался от своих показаний, сообщил РБК адвокат Максим Пашков.
Обновлено вчера в 13:24
Футбол
Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть ПСЖ
Нападающий ПСЖ Неймар сообщил спортивному директору Леонардо о своем желании покинуть клуб этим летом, сообщает UOL.
Обновлено вчера в 17:21
Экономика
Инфляция в России в июне оказалась нулевой впервые с 1991 года
Впервые с 1991 года инфляция в России в июне составила 0%, замедлившись в годовом выражении до 4,7%, свидетельствуют данные, которые в понедельник опубликовал Росстат.
Обновлено вчера в 09:21
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста России и Украины
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Обновлено вчера в 09:57
Общество
В РПЦ пояснили слова об умственных способностях женщин
Один из самых известных священнослужителей Русской православной церкви, популярный проповедник протоиерей Дмитрий Смирнов пояснил свои слова о том, что "женщины слабее умом, чем мужчины".
Обновлено вчера в 16:37
Кино
Google записал авторов «Игры престолов» в «плохие писатели»
Поисковая система Google при запросе «плохие писатели» выдает имена сценаристов последнего сезона сериала «Игра престолов» Дэвида Бениоффа и Д.Б.Уайсса.
Обновлено вчера в 14:26
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Политика
В КНДР выпустили марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына
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Музыка
В цитадели Алеппо состоялся концерт классической музыки
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Технологии
«Мегафон» и Tinder запустят сервис знакомств
«Мегафон» совместно с с Tinder запускает сервис знакомств, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя оператора.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Дело против Кевина Спейси о домогательствах могут закрыть
Как сообщает CNN со ссылкой на окружного судью Томаса Барнетта в Нантакете (штат Массачусетс), дело приобрело такой оборот после того, как молодой человек, обвинивший Спейси в домогательствах, отказался предоставить адвокату телефон, через который он якобы обменивался со своей девушкой подробностями случившегося.
Обновлено в 01:08
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено вчера в 19:45
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса
В Киеве завершился саммит Украина - ЕС под председательством нового президента страны Владимира Зеленского, а также глав Европейского совета и Европейской комиссии Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера.
Обновлено вчера в 14:34