Футбол

«Тоттенхэм» продлил контракт с Фертонгеном
Спорт-Экспресс
11:15

"Тоттенхэм" объявил о продление контракта с защитником Яном Фертонгеном. Новое соглашение с 31-летним бельгийцем рассчитано до 2020 года. Фертонген выступает за "Тоттенхэм" с 2012 года.
Спорт-Экспресс11:15

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«Тоттенхэм» продлил контракт с Вертонгеном

Soccer.ru11:36

«Тоттенхэм» продлил контракт с Вертонгеном

Матч ТВ12:21

«Тоттенхэм» продлил контракт с Вертонгеном

Sportbox.RU12:21

«Тоттенхэм» продлил контракт с Вертонгеном до 2020 года

Чемпионат11:19

«Тоттенхэм» продлил контракт с Фертонгеном

Спорт-Экспресс11:15

«Тоттенхэм» продлил контракт с Вертонгеном

Бомбардир.ру12:54

«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Вертонгеном

Sport24.ru12:11
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