Футбол
«Тоттенхэм» презентовал новую домашнюю и выездную формуSoccer.ru 03:42
Пресс-служба "Тоттенхэма" презентовала новые комплекты формы на сезон 2019/2020. Были показаны сразу два комплекта - домашняя и выездная. Looking 👌 in our 2019/20 home kit.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:49, Вашингтон
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Обновлено в 07:40
Происшествия
Бывший участник «Дома-2» погиб на Украине
Щербаков прославился благодаря участию в шоу «Дом-2», «Прожарка» и «Импровизация ведущих».
Обновлено в 07:49
Политика
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Обновлено в 07:12
Политика
Путин в пятницу снова приедет в Иркутскую область
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
В Ливии нашли боевых магов из Нигера
Бывший офицер Мохаммед аль-Хиджази утверждает, что Хафтар прибегает к помощи боевых магов для подчинения окружающих его людей.
Обновлено в 06:45
Кино
Умерла актриса Валентина Зимняя
Советская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Ивановна Зимняя скончалась 18 июля на 92-м году жизни в Киеве.
Обновлено в 07:37
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» интересуются Шюррле
Обновлено в 06:50
Политика
В Кремле рассказали о перспективах встречи Путина с Зеленским
В Кремле заявили, что личная встреча президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским пока не планируется.
Обновлено в 06:50
Политика
Солонин сообщил об очередных несоответствиях в деле MH17
Историк и военный эксперт Марк Солонин сообщил о том, что им были найдены очередные несоответствия в деле о крушении малайзийского «Боинга».
Обновлено в 08:00
Происшествия
На Кубани задержали участника банды, которая напала на пост ДПС
В Темрюкском районе Кубани сотрудниками каревого управления ФСБ задержан 26-летний участник банды, которая в августе 2017 года напала на пост ДПС в Краснодаре, а позже устроила погоню и стрельбу в городе.
Обновлено в 08:49
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Политика
Госдума приняла закон об использовании шпионских гаджетов
Депутаты Госдумы в ходе заседания во втором чтении приняли ряд поправок для Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях по использованию шпионских гаджетов.
Обновлено в 07:54
Хоккей
«Ак Барс» обменял Фазлеева в «Нефтехимик» на права на Рантанена
Состав нижнекамской команды пополнил нападающий Радель Фазлеев. Взамен казанский клуб получил права на форварда «Колорадо» Микко Рантанена.
Обновлено в 07:36
Политика
Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено вчера в 07:25
Футбол
«Атлетико» объявил о переходе Эрмосо
Мадридский «Атлетико» на официальном сайте объявил о переходе в команду защитника «Эспаньола» Марио Эрмосо.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери
Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
В Эстонии Sputnik назвали «зловещим пропагандистским каналом»
Халилов в своей статье заявил, что наибольшее внимание силам обороны Эстонии и находящимся в Эстонии войскам НАТО уделяют Sputnik, Baltnews и Rubaltic, при этом он назвал их "региональными пропагандистскими каналами".
Обновлено в 08:48
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 65 человек
Число отравившихся едой из вендинговых аппаратов Healthy food в Москве выросло до 65 человек.
Обновлено в 07:11
Энергетика
Госдума проголосовала за законопроект о контроле цен на топливо
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, корректирующий демпфирующий механизм на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 09:13
Политика
Конституционный суд Армении приостановил дело против Кочаряна
Конституционный суд Армении (КС) принял решение приостановить производство по делу бывшего президента республики Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 09:25
Политика
Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос
Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 05:03
Общество
Россиянам показали электронный паспорт РФ
17 июля вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России.
Обновлено в 06:50
Общество
Телеканал «Рустави 2» сменил владельцев
Государство выиграло дело - Минюст о решении Страсбургского суда по делу ТВ "Рустави 2" >> ЕСПЧ признал недопустимыми все претензии юристов телекомпании "Рустави 2" и ее владельцев к грузинскому судопроизводству.
Обновлено в 07:47
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер в письме к главам Федерального бюро расследований и Федеральной торговой комиссии заявил, что российское приложение FaceApp может нести угрозу национальной безопасности США.
Обновлено в 00:34