Футбол

«Тоттенхэм» презентовал новую домашнюю и выездную формуSoccer.ru 03:42

Пресс-служба "Тоттенхэма" презентовала новые комплекты формы на сезон 2019/2020. Были показаны сразу два комплекта - домашняя и выездная. Looking 👌 in our 2019/20 home kit.
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«Тоттенхэм» презентовал новую домашнюю и выездную форму

Soccer.ru03:42

«Тоттенхэм» представил форму на сезон-2019/20

Sports.ru04:25

«Тоттенхэм» представил форму на сезон-2019/20

Чемпионат03:57

«Тоттенхэм» представил домашнюю и выездную форму

Спорт-Экспресс03:47

«Тоттенхэм» представил домашнюю и выездную формы на новый сезон

Sport24.ru03:27

«Тоттенхэм» показал новую форму для сезона-2019/20

Матч ТВ03:32

«Тоттенхэм» показал новую форму для сезона-2019/20

Sportbox.RU03:32
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