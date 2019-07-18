Футбол

«Тоттенхэм» представил домашнюю и выездную формы на новый сезонSport24.ru 03:27

«Тоттенхэм» на официальном сайте презентовал комплекты домашней и выездной формы на сезон-2019/20. Футболки домашнего комплекта формы выполнены в традиционном белом цвете. Воротник и манжеты рукавов обрамляют темно-синие полосы.
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«Вулверхэмптон» из АПЛ, но презентовал новую форму в Шанхае. Владельцы клуба – китайцы, для них важен родной рынок

Sports.ru11:50

«Тоттенхэм» представил домашнюю и выездную формы на новый сезон

Sport24.ru03:27

«Тоттенхэм» показал новую форму для сезона-2019/20

Матч ТВ03:32

«Тоттенхэм» представил домашнюю и выездную форму

Спорт-Экспресс03:47

«Тоттенхэм» презентовал новую домашнюю и выездную форму

Soccer.ru03:42

«Тоттенхэм» представил форму на сезон-2019/20

Чемпионат03:57

«Тоттенхэм» показал новую форму для сезона-2019/20

Sportbox.RU03:32
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:00, Вашингтон
Кино

Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»

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Политика

Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»

Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Технологии

«Триколор» займется производством сериалов и запустит онлайн-кинотеатр

Крупнейший российский оператор платного телевидения "Триколор" приступил к формированию собственной экосистемы сервисов, в рамках которой займется производством киносериалов и запустит онлайн-кинотеатр, говорится в сообщении оператора.
Обновлено в 14:57
Футбол

УЕФА отстранил бельгийский клуб от участия в Лиге Европы из-за договорного матча

В результате решения апелляционной комиссии УЕФА, которая согласилась с доводами УЕФА и БАС, было принято решение о том, что в сезоне-2019/20 в Лиге Европы вместо «Мехелена» выступит другой клуб.
Обновлено в 15:40
Политика

Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400

США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 («Триумф»), заявил американский президент Дональд Трамп вечером 18 июля, передает Bloomberg.
Обновлено в 14:25
Гаджеты

Разработчики кнопочных телефонов Xiaomi создали крайне необычный сенсорный смартфон

Компания Duoqin, входящая в экосистему Xiaomi и выпускающая кнопочные телефоны семейства Qin, представила свой первый сенсорный смартфон – Qin 2.
Обновлено в 15:23
Политика

Офис Зеленского предложил обменять Вышинского на Сенцова

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала в Facebook, что офис главы государства предлагает обменять осужденного за терроризм в Крыму Олега Сенцова на главного редактора «РИА новости Украина» Кирилла Вышинского, находящегося под стражей на Украине.
Обновлено в 15:49
Технологии

Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV

Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
Обновлено в 13:57
Политика

Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Политика

Путин упростил украинцам получение российского паспорта

Президент Владимир Путин упростил украинцам получение российского гражданства.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Пассажир упал на пути на красной ветке метро Москвы

Интервалы движения поездов на центральном участке Сокольнической линии московского метро увеличены из-за падения пассажира на пути.
Обновлено в 15:42
Политика

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер

Обновлено в 07:49
Политика

Солонин сообщил об очередных несоответствиях в деле MH17

Историк и военный эксперт Марк Солонин сообщил о том, что им были найдены очередные несоответствия в деле о крушении малайзийского «Боинга».
Обновлено в 08:00
Политика

Мэй поспорила с Путиным из-за слов о либерализме

Ранее Путин заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего большинства людей.
Обновлено вчера в 17:23
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия

МВД проверяет самолет с баскетбольной сборной Сербии на наличие бомбы

Баскетбольную сборную Сербии эвакуировали с рейса из-за анонимного сообщения о наличия на самолете бомбы, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:10
Происшествия

Главу Минстроя Астраханской области арестовали

Кировский районный суд Астраханской области арестовал задержанного накануне исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ региона Олега Гужвинского, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 10:22
Политика

СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи

Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено в 15:54
Происшествия

МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка

Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которую задержали на почте при получении посылки с не зарегистрированным в России препаратом для сына.
Обновлено в 14:34
Политика

Лукашенко обратился к Путину с предложением по интеграции

Обновлено в 07:50
Происшествия

В Мюнхене пропали две россиянки, возбуждено уголовное дело

В Мюнхене пропали две гражданки Российской Федерации. В связи с этим полицией города возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 12:29
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента и посадили на галерке

Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, куда он отправился на встречу новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами.
Обновлено в 15:21
Культура

Инну Чурикову госпитализировали после падения на сцене театра

Народная артистка СССР Инна Чурикова была госпитализирована после падения на сцене театра «Русская песня» в Москве.
Обновлено в 15:37
Футбол

Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»

Хавбек футбольного клуба "Ростов" Резиуан Мирзов фактически стал игроком московского "Спартака".
Обновлено в 11:15
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Рекордный урожай зерна собрали на Кубани

Напомним, крымские аграрии планируют намолотить не менее 1,8 млн т зерна по итогам сезона 2019 года.
Обновлено в 14:56
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Решена судьба дочери Ирина Шейк и Брэдли Купера

Решена судьба дочери Ирина Шейк и Брэдли Купера Бывшая пара собирается разделить опеку над двухлетней Леей.
Обновлено в 13:06
Музыка

Названа самая популярная песня XXI века в Великобритании

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Авто

Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено в 03:44
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Матвиенко назвала дату отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить с 15 сентября, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на VI Форуме регионов России и Белоруссии, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:19
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