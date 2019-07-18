«Тоттенхэм» на официальном сайте презентовал комплекты домашней и выездной формы на сезон-2019/20. Футболки домашнего комплекта формы выполнены в традиционном белом цвете. Воротник и манжеты рукавов обрамляют темно-синие полосы.

«Тоттенхэм» представил домашнюю и выездную формы на новый сезон

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Политика Солонин сообщил об очередных несоответствиях в деле MH17 Историк и военный эксперт Марк Солонин сообщил о том, что им были найдены очередные несоответствия в деле о крушении малайзийского «Боинга».

Политика Мэй поспорила с Путиным из-за слов о либерализме Ранее Путин заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего большинства людей.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

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