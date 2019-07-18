Футбол
«Тоттенхэм» представил домашнюю и выездную формы на новый сезонSport24.ru 03:27
«Тоттенхэм» на официальном сайте презентовал комплекты домашней и выездной формы на сезон-2019/20. Футболки домашнего комплекта формы выполнены в традиционном белом цвете. Воротник и манжеты рукавов обрамляют темно-синие полосы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:00, Вашингтон
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»
Обновлено в 13:50
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Технологии
«Триколор» займется производством сериалов и запустит онлайн-кинотеатр
Крупнейший российский оператор платного телевидения "Триколор" приступил к формированию собственной экосистемы сервисов, в рамках которой займется производством киносериалов и запустит онлайн-кинотеатр, говорится в сообщении оператора.
Обновлено в 14:57
Футбол
УЕФА отстранил бельгийский клуб от участия в Лиге Европы из-за договорного матча
В результате решения апелляционной комиссии УЕФА, которая согласилась с доводами УЕФА и БАС, было принято решение о том, что в сезоне-2019/20 в Лиге Европы вместо «Мехелена» выступит другой клуб.
Обновлено в 15:40
Политика
Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400
США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 («Триумф»), заявил американский президент Дональд Трамп вечером 18 июля, передает Bloomberg.
Обновлено в 14:25
Гаджеты
Разработчики кнопочных телефонов Xiaomi создали крайне необычный сенсорный смартфон
Компания Duoqin, входящая в экосистему Xiaomi и выпускающая кнопочные телефоны семейства Qin, представила свой первый сенсорный смартфон – Qin 2.
Обновлено в 15:23
Политика
Офис Зеленского предложил обменять Вышинского на Сенцова
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала в Facebook, что офис главы государства предлагает обменять осужденного за терроризм в Крыму Олега Сенцова на главного редактора «РИА новости Украина» Кирилла Вышинского, находящегося под стражей на Украине.
Обновлено в 15:49
Технологии
Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV
Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
Обновлено в 13:57
Политика
Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Политика
Путин упростил украинцам получение российского паспорта
Президент Владимир Путин упростил украинцам получение российского гражданства.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Пассажир упал на пути на красной ветке метро Москвы
Интервалы движения поездов на центральном участке Сокольнической линии московского метро увеличены из-за падения пассажира на пути.
Обновлено в 15:42
Политика
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер
Обновлено в 07:49
Политика
Солонин сообщил об очередных несоответствиях в деле MH17
Историк и военный эксперт Марк Солонин сообщил о том, что им были найдены очередные несоответствия в деле о крушении малайзийского «Боинга».
Обновлено в 08:00
Политика
Мэй поспорила с Путиным из-за слов о либерализме
Ранее Путин заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего большинства людей.
Обновлено вчера в 17:23
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
МВД проверяет самолет с баскетбольной сборной Сербии на наличие бомбы
Баскетбольную сборную Сербии эвакуировали с рейса из-за анонимного сообщения о наличия на самолете бомбы, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:10
Происшествия
Главу Минстроя Астраханской области арестовали
Кировский районный суд Астраханской области арестовал задержанного накануне исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ региона Олега Гужвинского, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 10:22
Политика
СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи
Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено в 15:54
Происшествия
МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка
Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которую задержали на почте при получении посылки с не зарегистрированным в России препаратом для сына.
Обновлено в 14:34
Политика
Лукашенко обратился к Путину с предложением по интеграции
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки, возбуждено уголовное дело
В Мюнхене пропали две гражданки Российской Федерации. В связи с этим полицией города возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 12:29
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента и посадили на галерке
Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, куда он отправился на встречу новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами.
Обновлено в 15:21
Культура
Инну Чурикову госпитализировали после падения на сцене театра
Народная артистка СССР Инна Чурикова была госпитализирована после падения на сцене театра «Русская песня» в Москве.
Обновлено в 15:37
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Хавбек футбольного клуба "Ростов" Резиуан Мирзов фактически стал игроком московского "Спартака".
Обновлено в 11:15
Общество
Рекордный урожай зерна собрали на Кубани
Напомним, крымские аграрии планируют намолотить не менее 1,8 млн т зерна по итогам сезона 2019 года.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Решена судьба дочери Ирина Шейк и Брэдли Купера
Решена судьба дочери Ирина Шейк и Брэдли Купера Бывшая пара собирается разделить опеку над двухлетней Леей.
Обновлено в 13:06
Музыка
Названа самая популярная песня XXI века в Великобритании
Обновлено вчера в 08:06
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено в 03:44
Политика
Матвиенко назвала дату отмены роуминга между Россией и Белоруссией
Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить с 15 сентября, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на VI Форуме регионов России и Белоруссии, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:19